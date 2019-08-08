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    Кількість постраждалих від землетрусу у Туреччині зросла до 30 осіб

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    <p>Афтершоки відчувалися в провінціях Анталья і Мугла, де розташовані курорти</p> - Кількість постраждалих від землетрусу у Туреччині зросла до 30 осіб

    Афтершоки відчувалися в провінціях Анталья і Мугла, де розташовані курорти

    За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6

    Щонайменше 30 людей постраждали після двох сильних землетрусів на заході Туреччини. Про це повідомляє телеканал NTV з посиланням на дані мера району Бозкурт Бірсен Джелік у четвер, 8 серпня.

    Стверджується, що жертв немає. Більшість людей потрапили до лікарень з різними травмами, отриманими внаслідок падіння або паніки під час спроб вибратися з будівель на вулицю.

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    Деякі житлові та господарські будівлі у зонах землетрусів отримали пошкодження. Великих руйнувань немає.

    Також повідомляється, що за чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі. Перші підземні поштовхи і афтершоки відчувалися протягом деякого часу в сусідніх провінціях, в тому числі в Антальї і Муглі, де розташовані курорти.

    Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бали.

    Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.

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