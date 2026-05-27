Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Прибутки виробників чіпів та електроніки у КНР показали рекордне зростання

Прибутки промислових компаній Китаю у квітні 2026 року зросли на 24,7% у річному вимірі – це найвищий показник за понад два роки, який перевищив прогнози аналітиків на тлі високого попиту на електроніку для штучного інтелекту та подорожчання енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Промисловий стрибок Китаю перевищив прогнози

Згідно з даними Національного бюро статистики КНР, у березні зростання становило 15,8%. Загалом за перші чотири місяці року прибутки китайської промисловості збільшилися більш ніж на 18%.

Аналітики очікували, що квітневий показник перебуватиме на рівні близько 19%, однак реальні результати виявилися значно вищими.

Статистик китайського бюро статистики Юй Вейнін заявив, що ключову роль у зростанні відіграло відновлення цін на промислову продукцію та розвиток високотехнологічних секторів.

«Відновлення цін на промислову продукцію призвело до швидшого зростання прибутків серед промислових компаній, причому нові сектори, такі як обладнання та високотехнологічне виробництво, очолили їх», – сказав він.

Після оприлюднення статистики китайський юань продовжив зміцнення. На офшорному ринку валюта торгувалася на рівні 6,7816 юаня за долар. Водночас прибутковість 10-річних державних облігацій КНР залишилася стабільною на рівні 1,74%.

Енергетична криза та сировинний фактор

Одним із чинників різкого зростання стала глобальна енергетична криза, спричинена війною в Ірані. Через це у квітні інфляція виробників у Китаї досягла найвищого рівня з липня 2022 року.

Найбільше від цього виграли нафтові та газові компанії. За перші чотири місяці 2026 року прибутки нафтогазового сектору КНР зросли на 8%, тоді як за підсумками 2025 року галузь демонструвала падіння на 19%.

Також різке зростання зафіксував хімічний сектор. Прибутки компаній цієї галузі збільшилися більш ніж на 70%.

Бум штучного інтелекту стимулював електронну промисловість

Окремим драйвером став світовий бум штучного інтелекту. Попит на китайську електроніку, мікрочіпи та друковані плати суттєво зріс. У результаті прибутки електронної промисловості за перші чотири місяці року підскочили на 108%.

За даними статистичного бюро, саме електронний сектор забезпечив майже половину всього зростання промислових прибутків Китаю.

Виробники спеціалізованих електронних матеріалів та оптичних волокон також отримали рекордні прибутки. Їхні показники зросли більш ніж на 600% та 340% відповідно.

Зростання попиту на технології штучного інтелекту також вплинуло на ринок кольорових металів. Компанії, які працюють з алюмінієм та міддю, наростили прибутки завдяки збільшенню глобального попиту.

Частина галузей Китаю продовжує втрачати прибутки

Водночас частина секторів продовжує переживати кризу. Виробники меблів за перші чотири місяці року втратили 54% прибутків. У першому кварталі падіння становило 45%. Текстильна та швейна промисловість також зафіксувала погіршення ситуації. Прибутки компаній цих галузей скоротилися на 14%.

Аналітики наголошують, що китайська промисловість роками страждала через слабкий внутрішній попит та надлишок продукції. Це призвело до жорсткої цінової конкуренції та падіння рентабельності підприємств.

Нагадаємо, Китай останніми роками активно просуває модель розвитку так званих мегарегіонів – масштабних міських агломерацій, які мають об’єднати великі промислові, технологічні та фінансові центри в єдині економічні вузли.

Одним із ключових проєктів Пекіна є регіон Великої затоки, до якого входять Гонконг, Шеньчжень, Гуанчжоу та ще низка міст південного Китаю. Влада КНР розглядає такі об’єднання як основу майбутнього економічного зростання, технологічного розвитку та конкуренції зі США у сфері інновацій.