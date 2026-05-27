Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту
Виробники електроніки та оптичних матеріалів у Китаї показали вибухове зростання
фото: finclub.net
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Прибутки виробників чіпів та електроніки у КНР показали рекордне зростання

Прибутки промислових компаній Китаю у квітні 2026 року зросли на 24,7% у річному вимірі – це найвищий показник за понад два роки, який перевищив прогнози аналітиків на тлі високого попиту на електроніку для штучного інтелекту та подорожчання енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Промисловий стрибок Китаю перевищив прогнози

Згідно з даними Національного бюро статистики КНР, у березні зростання становило 15,8%. Загалом за перші чотири місяці року прибутки китайської промисловості збільшилися більш ніж на 18%.

Аналітики очікували, що квітневий показник перебуватиме на рівні близько 19%, однак реальні результати виявилися значно вищими.

Статистик китайського бюро статистики Юй Вейнін заявив, що ключову роль у зростанні відіграло відновлення цін на промислову продукцію та розвиток високотехнологічних секторів.

«Відновлення цін на промислову продукцію призвело до швидшого зростання прибутків серед промислових компаній, причому нові сектори, такі як обладнання та високотехнологічне виробництво, очолили їх», – сказав він.

Після оприлюднення статистики китайський юань продовжив зміцнення. На офшорному ринку валюта торгувалася на рівні 6,7816 юаня за долар. Водночас прибутковість 10-річних державних облігацій КНР залишилася стабільною на рівні 1,74%.

Енергетична криза та сировинний фактор

Одним із чинників різкого зростання стала глобальна енергетична криза, спричинена війною в Ірані. Через це у квітні інфляція виробників у Китаї досягла найвищого рівня з липня 2022 року.

Найбільше від цього виграли нафтові та газові компанії. За перші чотири місяці 2026 року прибутки нафтогазового сектору КНР зросли на 8%, тоді як за підсумками 2025 року галузь демонструвала падіння на 19%.

Також різке зростання зафіксував хімічний сектор. Прибутки компаній цієї галузі збільшилися більш ніж на 70%.

Бум штучного інтелекту стимулював електронну промисловість

Окремим драйвером став світовий бум штучного інтелекту. Попит на китайську електроніку, мікрочіпи та друковані плати суттєво зріс. У результаті прибутки електронної промисловості за перші чотири місяці року підскочили на 108%.

За даними статистичного бюро, саме електронний сектор забезпечив майже половину всього зростання промислових прибутків Китаю.

Виробники спеціалізованих електронних матеріалів та оптичних волокон також отримали рекордні прибутки. Їхні показники зросли більш ніж на 600% та 340% відповідно.

Зростання попиту на технології штучного інтелекту також вплинуло на ринок кольорових металів. Компанії, які працюють з алюмінієм та міддю, наростили прибутки завдяки збільшенню глобального попиту.

Частина галузей Китаю продовжує втрачати прибутки

Водночас частина секторів продовжує переживати кризу. Виробники меблів за перші чотири місяці року втратили 54% прибутків. У першому кварталі падіння становило 45%. Текстильна та швейна промисловість також зафіксувала погіршення ситуації. Прибутки компаній цих галузей скоротилися на 14%.

Аналітики наголошують, що китайська промисловість роками страждала через слабкий внутрішній попит та надлишок продукції. Це призвело до жорсткої цінової конкуренції та падіння рентабельності підприємств.

Нагадаємо, Китай останніми роками активно просуває модель розвитку так званих мегарегіонів – масштабних міських агломерацій, які мають об’єднати великі промислові, технологічні та фінансові центри в єдині економічні вузли.

Одним із ключових проєктів Пекіна є регіон Великої затоки, до якого входять Гонконг, Шеньчжень, Гуанчжоу та ще низка міст південного Китаю. Влада КНР розглядає такі об’єднання як основу майбутнього економічного зростання, технологічного розвитку та конкуренції зі США у сфері інновацій.

Читайте також:

Теги: Китай промисловість штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із трьох космонавтів має залишитися на космічній станції «Тяньгун» на рік
Китай відправив астронавта на річну місію в космос
25 травня, 07:59
20 травня 2026 року Путін та Сі провели переговори у Китаї
Путін та Сі зустрілись у Китаї. Чого чекати Україні – пояснення Reuters
20 травня, 11:54
Речник китайського МЗС назвав публікацію газети «чистою вигадкою»
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
19 травня, 12:09
Окупанти били по кораблю ударним безпілотником типу «Шахед»
РФ атакувала китайське торгове судно в територіальних водах України
18 травня, 08:40
Оборонні компанії не готові вкладати кошти в розширення заводів без довгострокових державних гарантій
Естонія заявила про різке подорожчання військової техніки в Європі
17 травня, 00:25
Американський президент запросив Сі Цзіньпіна до Вашингтона
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
Сі Цзіньпін особисто показав Трампу одну з найзакритіших локацій Пекіна
Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін
15 травня, 13:53
Українська промисловість потребує відстрочки CBAM – Асоціація видобувників
Українська промисловість потребує відстрочки CBAM – Асоціація видобувників
14 травня, 14:03
Сі Цзіньпін і Трамп зустрілися для обговорення глобальних криз
Лідери США та Китаю обговорили війну в Україні
14 травня, 09:51

Економіка

Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту
Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту
Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань мирної угоди між США та Іраном
Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань мирної угоди між США та Іраном
Bloomberg: Росія планує обмежити експорт палива через падіння нафтопереробки
Bloomberg: Росія планує обмежити експорт палива через падіння нафтопереробки
Британія запровадила санкції проти криптовалютних мереж, які використовує РФ
Британія запровадила санкції проти криптовалютних мереж, які використовує РФ
Єврокомісія закликала Угорщину та інші країни скасувати заборону на імпорт української агропродукції
Єврокомісія закликала Угорщину та інші країни скасувати заборону на імпорт української агропродукції
Кремль догрався. Біржа РФ обвалилася після заяв про удари по Києву
Кремль догрався. Біржа РФ обвалилася після заяв про удари по Києву

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua