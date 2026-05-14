Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати США: коли можлива поїздка (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
фото: Getty Images
Американський президент чекає осінню у гості китайського лідера 

Президент Сполучених  Штатів Америки Дональд Трамп офіційно запросив лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року. Публічне запрошення американський лідер оголосив у четвер, 14 травня, під час урочистого державного банкету в Пекіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Запрошення прозвучало під час офіційного триденного візиту Дональда Трампа до Китаю, який триває з 13 по 15 травня 2026 року. Під час святкового тосту американський президент звернувся до Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань, висловивши захоплення «особливими відносинами». 

«Для мене велика честь висловити запрошення вам і мадам Пен відвідати нас у Білому домі цього вересня, 24-го числа. Ми з нетерпінням чекаємо на це», – заявив Трамп.

Під час банкету Трамп також зазначив, що у нього відбулися «надзвичайно позитивні та плідні бесіди й зустрічі».

Китайський лідер зазначив, що відносини між США та Китаєм є «найважливішими двосторонніми відносинами у світі».

«Ми маємо забезпечити їх успіх і ніколи не зіпсувати їх», – сказав Сі Цзіньпін, додавши, що країни мають бути партнерами, а не суперниками.

«Главком» писав, що під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а й їхнє рукостискання. Момент привітання між лідерами був схожий на своєрідне негласне суперництво за домінування у кадрі. На відео помітно, що Трамп підходить до Сі Цзіньпіна впевнено та намагається одразу перехопити ініціативу. Американський президент поводився більш енергійно, робив різкіші рухи та частково тягув руку візаві на себе.

Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню.

