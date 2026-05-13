CNN: Тайвань побоюється стати «розмінною монетою» на зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Китай може спробувати обміняти свою допомогу у врегулюванні війни з Іраном на обмеження американської військової підтримки Тайваню

Дональд Трамп прибув до Китаю для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Поки в Пекіні готуються до офіційних заходів, у Тайбеї з тривогою спостерігають за самітом, побоюючись, що питання політичного статусу острова та закупівлі американської зброї можуть стати предметом політичних торгів між двома наддержавами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Хоча офіційні особи Тайваню публічно заявляють про впевненість у підтримці США, аналітики припускають можливість поступок з боку Трампа. Пекін може спробувати обміняти свою допомогу у врегулюванні війни з Іраном на обмеження американської військової підтримки острова. Трамп уже підтвердив журналістам, що планує особисто обговорити з Сі питання продажу зброї Тайваню, що лише посилило побоювання щодо можливого заморожування майбутніх постачань.

Напередодні візиту двопартійна група сенаторів закликала Трампа офіційно підтвердити продаж озброєння Тайваню на суму $14 млрд, наголошуючи, що безпека острова не має бути предметом дискусій. Ситуацію ускладнює той факт, що арсенали США значно спорожніли через війну з Іраном. Згідно з останніми звітами, запасів критично важливих боєприпасів може бути недостатньо для стримування Китаю у разі прямого конфлікту.

Для Сі Цзіньпіна «повернення» Тайваню залишається пріоритетною ціллю, і він не виключає застосування сили для її досягнення. У Тайбеї найбільше бояться стати частиною «меню» на переговорах. Попри запевнення Вашингтона про незмінність політики «Єдиного Китаю», острів готується до гірших сценаріїв, нарощуючи оборонний бюджет і підтримуючи постійний зв’язок із військовим командуванням США.

Варто зазначити, що Тайвань забезпечує США критично важливими технологіями для ШІ та оборонної промисловості, що робить стабільність острова питанням національної безпеки самих Штатів. Проте непередбачуваність підходу Трампа до зовнішньої політики змушує Тайбей готуватися до будь-яких несподіванок за підсумками пекінського саміту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі в Пекіні обговорить із головою Китаю Сі Цзіньпіном питання продажу зброї Тайваню та справу ув’язненого медіамагната Джиммі Лая.

Трамп зазначив журналістам у Білому домі, що проведе цю дискусію, хоча президент Сі хотів би, щоб США не підтримували оборону острова. Китай стверджує, що Тайвань належить йому, тоді як Вашингтон дотримується політики «єдиного Китаю», не висловлюючи думки щодо суверенітету острова, але допомагаючи в його обороні згідно із законом. Постачання зброї є давнім джерелом тертя у відносинах, і в грудні Трамп оголосив про пакет озброєнь для острова на суму понад $11 млрд. Помічники президента закликали Тайвань виділити ще більше коштів на власну оборону, а американські чиновники зауважили, що саміт не сигналізує про зміни в політиці США.