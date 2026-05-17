Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Знахідка часів війни паралізувала німецьке місто, 30 тисяч жителів довелося евакуювати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Знахідка часів війни паралізувала німецьке місто, 30 тисяч жителів довелося евакуювати
До зони обмежень потрапила частина центру міста
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Через небезпечну знахідку навколо місця виявлення бомби створили евакуаційну зону радіусом 1,5 кілометра

У німецькому місті Пфорцхайм евакуювали близько 30 тисяч людей після того, як під час будівельних робіт виявили нерозірвану авіабомбу часів Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

За даними влади, небезпечну знахідку виявили у східній частині Пфорцхайма – міста, розташованого приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Штутгарта. Ідеться про авіабомбу типу HC-4000 вагою близько 1,8 тонни. Вона містить приблизно 1,35 тонни вибухової речовини. Боєприпас планують знешкодити найближчим часом.

Через небезпечну знахідку навколо місця виявлення бомби створили евакуаційну зону радіусом 1,5 кілометра. Рятувальники та поліція перевіряють, чи всі мешканці залишили територію.

До зони обмежень потрапила частина центру міста. Через евакуацію також порушена робота громадського транспорту.

Водночас у міській адміністрації раніше заявляли, що бомба не становить безпосередньої загрози для населення, однак з міркувань безпеки людей вирішили тимчасово евакуювати.

Нерозірвані авіабомби та інші боєприпаси часів Другої світової війни в Німеччині знаходять регулярно, зокрема під час будівельних робіт. Попри те, що від завершення війни минуло понад 80 років, такі знахідки й досі становлять небезпеку та часто призводять до масштабних евакуацій.

Раніше повідомлялось, що у столиці Чехії місцева мешканка принесла до поліції протитанковий снаряд, відгукнувшись на акцію, яка дозволяє безкарно та без пояснень здавати зброю, що незаконно зберігається.

Читайте також:

Теги: Німеччина рятувальники боєприпаси поліція робота місто населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Менше США в Німеччині – більше відповідальності для Європи
Менше США в Німеччині – більше відповідальності для Європи
6 травня, 09:47
Поліція і слідчі біля тіл людей, яких застрелив із карабіна зловмисник у Голосіївському районі Києва. 18 квітня 2026 року
«Дикий Захід» чи право на самозахит. Напад у Києві загострив дискусію про дозвіл на зброю для цивільних
21 квiтня, 15:00
Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу експатрульним, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосієві. 21 квітня 2026 року
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
21 квiтня, 16:18
Затриманому загрожує до п’яти років обмеження волі
Лякав перехожих зброєю: на бульварі Верховної Ради затримано нетверезого чоловіка
28 квiтня, 09:38
Берлін визнав георгіївські стрічки та символ «Z» інструментами агресії
Німеччина вдарила по головних символах російської пропаганди
6 травня, 18:22
На місці працює слідчо-оперативна група
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: поліція з’ясовує деталі (відео)
7 травня, 09:07
Палац на вулиці Генерала Чупринки, у якому живуть Оксана та Володимир Риботицькі
У Львові подружжя митців майже 60 років мешкає у палаці
10 травня, 18:15
Громадяни, які одночасно належать до кількох категорій, отримають одну виплату – у більшому розмірі
До Дня Києва 35 тисяч мешканців столиці отримають матеріальну допомогу: хто у списку
8 травня, 16:50
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50

Соціум

Знахідка часів війни паралізувала німецьке місто, 30 тисяч жителів довелося евакуювати
Знахідка часів війни паралізувала німецьке місто, 30 тисяч жителів довелося евакуювати
Соратник Путіна, який вітав напад на Україну, розказав росіянам, що тепер на них чекає
Соратник Путіна, який вітав напад на Україну, розказав росіянам, що тепер на них чекає
СБУ та Сили оборони розповіли подробиці удару по заводу під Москвою
СБУ та Сили оборони розповіли подробиці удару по заводу під Москвою
Латвія оголошувала тривогу та піднімала винищувачі через ворожий БпЛА
Латвія оголошувала тривогу та піднімала винищувачі через ворожий БпЛА
Кривавий терор в Італії: у центрі Модени чоловік на авто чавив перехожих та нападав з ножем
Кривавий терор в Італії: у центрі Модени чоловік на авто чавив перехожих та нападав з ножем
Спалах Еболи: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення
Спалах Еболи: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua