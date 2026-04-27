На Вишгородщині автівка знесла бетонну електроопору, пасажирка авто у лікарні

На заокругленій ділянці дороги 67-річний водій Daewoo Nexia не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та протаранив електроопору

У селі Ковалівка на Вишгородщині сталася дорожньо-транспортна пригода – легковик зніс опору лінії електропередач. Внаслідок удару травми отримала 78-річна пасажирка автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

За попередніми даними, 67-річний водій Daewoo Nexia не обрав безпечної швидкості на повороті. На заокругленій ділянці дороги чоловік не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та протаранив електроопору. Потерпілу жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Наразі за фактом ДТП слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Справу відкрито за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, 26 квітня у Печерському районі столиці рятувальники деблокували дівчину з понівеченої внаслідок ДТП автівки. Після зіткнення автомобіля із нежитловою будівлею по вулиці Менделєєва у салоні затисло пасажирку й необхідна була допомога, щоб її визволити. Водія транспортного засобу забрала «швидка» до приїзду рятувальників.

22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.