Китай має план зблизити сотні мільйонів працівників, перебудувати свою економіку та створити прецедент, якому можуть наслідувати інші країни

Уряд Гонконгу робить головну ставку на масштабний проєкт «Північний мегаполіс» (Northern Metropolis), який охопить третину його території. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Багатомільярдна ініціатива покликана перетворити сільську прикордонну зону з фермерськими угіддями та рибними ставками на потужний високотехнологічний центр із передовими лабораторіями та стартапами. Цей проєкт стане фізичним сполучником із материковим Китаєм, зокрема із сусіднім містом Шеньчжень, а у перспективі – і з іншими десятьма містами регіону Великої затоки, сукупна економіка якого оцінюється у $2 трлн.

Проте цей мегапроєкт є лише частиною ще більшої глобальної стратегії Пекіна, яка передбачає створення 19 подібних мегарегіонів по всій країні для об'єднання сотень мільйонів людей у надпотужні міські вузли знань та праці. Попри амбітні плани, Гонконг стикається із суттєвими труднощами на шляху цієї метаморфози. Місцеві забудовники скептично ставляться до директивного планування за зразком материкової частини країни, а технологічним гігантам доводиться маневрувати між різними правовими та фінансовими системами.

Крім того, практична реалізація проєкту потребує знищення природної та соціальної спадщини регіону, що загрожує дикій природі та змушує тисячі місцевих селян і фермерів залишати свої землі. На тлі того, як світові приклади (на кшталт нової столиці Індонезії Нусантари) змушують сумніватися в доцільності такого масштабного державного планування, Китай налаштований довести дієвість своєї стратегії: якщо мегаполіс буде побудовано, люди туди прийдуть.

Як відомо, нещодавні дипломатичні зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна спочатку з президентом США Дональдом Трампом, а згодом із російським диктатором Володимиром Путіним наочно продемонстрували перехідний період у світовій політиці та висвітлили чотири ключові аспекти сучасного світоустрою, де провідні лідери занурюють планету в глибокий хаос.