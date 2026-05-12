Естонія модернізує кордон із Росією та залучить штучний інтелект

Вікторія Літвінова
Країни Балтії значно посилили безпекові заходи на східному напрямку
Нове фінансування допоможе завершити укріплення кордону до 2027 року

Уряд Естонії схвалив зміни до державного бюджету на 2026 рік і додатково виділить 17 млн євро на облаштування кордону з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу естонського уряду. 

Гроші спрямують на продовження будівництва інженерних споруд, модернізацію систем спостереження та впровадження технологій штучного інтелекту для контролю прикордонної зони.

Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі заявив, що уряд скорочує витрати в інших сферах, аби посилити фінансування безпеки. За його словами, це дозволить не лише продовжити роботи на кордоні, а й встановити сучасні системи нагляду. 

Додаткове фінансування передбачає:

  • впровадження ШІ-систем для виявлення порушень на кордоні;
  • завершення будівництва інженерних укріплень;
  • оновлення технічного оснащення прикордонників;
  • посилення контролю на східному кордоні Європейського союзу.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що нові ресурси допоможуть завершити будівництво «найкращого і найбезпечнішого зовнішнього кордону Європи» вже у 2027 році.

Попри збільшення витрат на безпеку, уряд очікує покращення бюджетного балансу на 15 млн євро завдяки скороченню інших видатків.

Естонсько-російський кордон є частиною зовнішнього кордону Європейського союзу та НАТО. Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Балтії значно посилили безпекові заходи на східному напрямку. 

Естонія посилює оборону біля кордону з РФ

Останніми місяцями країна активізувала будівництво оборонної інфраструктури поблизу Росії. Зокрема, Естонія вже споруджує бетонні бункери та протитанкові рови у межах Балтійської оборонної лінії.

Крім того, влада раніше тимчасово обмежила нічний рух на окремих пунктах пропуску через ризики безпеки та провокації з боку РФ.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Естонія почала будувати бетонні бункери на кордоні з Росією у межах Балтійської оборонної лінії.
Також країна раніше обмежила нічний рух на пунктах пропуску через загрози безпеці. 

