Головна Техно Авто
search button user button menu button

Поліція забрала авто у водіїв BMW та Range Rover після агресивної їзди Києвом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Поліція забрала авто у водіїв BMW та Range Rover після агресивної їзди Києвом
За даними правоохоронців, один із водіїв влаштував «перегони» центральними вулицями столиці
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Порушникам загрожує штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

У Києві поліція притягнула до відповідальності двох водіїв, які багаторазово порушували правила дорожнього руху в столиці, їх авто відправили на арештмайданчик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За даними правоохоронців, один із водіїв на Range Rover влаштував «перегони» центральними вулицями столиці та хизувався своїми «досягненнями» в соціальних мережах.

Інший водій на BMW також їздив центральними вулицями столиці, порушуючи правила дорожнього руху та створюючи аварійну ситуацію для інших учасників руху, демонструючи дрифт.

Поліція оперативно встановила обох порушників та склала на них відповідні адміністративні матеріали.

Крім того, під час перевірки транспортних засобів були виявлені ознаки вчинення правопорушення, передбаченого ст.290 ККУ (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). На місце події викликали слідчо-оперативну групу ГУНП м. Києва. Автомобілі евакуювали на арештмайданчик, а відомості внесли до ЄРДР за ст. 290.

Так, порушникам загрожує штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 12 травня в місті Ірпінь сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула восьмирічна дитина. Дівчинку збила вантажівка під час виконання маневру. 

Подібна трагедія сталася на початку травня у селищі Гатне Фастівського району. Водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми. Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.

Читайте також:

Теги: Київ штраф водій автомобіль поліція Олексій Білошицький правила обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французькі заклади, на думку українки, не бояться диктувати правила гостям
Блогерка розповіла, чим обслуговування у ресторанах франції відрізняється від українського
19 квiтня, 18:15
Ольга Васильєва розповіла, як правильно говорити – саджати чи садити картоплю
Саджати чи садити картоплю? Мовознавиця пояснила, якими словами замінити кальки з російської
20 квiтня, 13:18
Угода відкриває нові можливості для столичних підприємців на іспанському ринку
Олександр Предиткевич підписав угоду про співпрацю з КМДА: новий етап розвитку відносин між Києвом та Іспанією
24 квiтня, 19:11
Підрядник Міноборони відмив сотні мільйонів через фіктивні фірми
«Мертві» директори і сотні мільйонів гривень. Поліція викрила масштабну схему в оборонці
27 квiтня, 11:55
У результаті падіння чоловіка затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу
У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі
26 квiтня, 20:44
Автобуси, що не будуть задіяні на лінії, спрямують на інші маршрути громадського транспорту
У Києві тимчасово призупинено роботу автобусного маршруту № 4-Т
29 квiтня, 18:15
Пошукова операція тривала кілька днів – до неї залучили поліцію, рятувальників та волонтерів
Польська поліція знайшла тіло зниклої українки
29 квiтня, 17:56
Внаслідок ДТП обійшлося без постраждалих
Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
4 травня, 15:25
Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі
Спекулювала на смертельній хворобі: аферистка виманила 700 тис. грн у пораненого воїна ЗСУ
13 травня, 16:26

Авто

Поліція забрала авто у водіїв BMW та Range Rover після агресивної їзди Києвом
Поліція забрала авто у водіїв BMW та Range Rover після агресивної їзди Києвом
Спорткари та «геліки» в минулому? Mercedes-Benz готовий вийти на ринок оборонного виробництва
Спорткари та «геліки» в минулому? Mercedes-Benz готовий вийти на ринок оборонного виробництва
Tesla офіційно припинила виробництво своїх флагманських електромобілів: на чому зосередиться нині
Tesla офіційно припинила виробництво своїх флагманських електромобілів: на чому зосередиться нині
Кадилак Трампа курсує Пекіном: що відомо про суперавтівку першої особи Сполучених Штатів (фото, відео)
Кадилак Трампа курсує Пекіном: що відомо про суперавтівку першої особи Сполучених Штатів (фото, відео)
Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про «транспортний безвіз»
Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про «транспортний безвіз»
Автобан до Львова: Польща планує побудувати швидкісну трасу в Україні за власні кошти
Автобан до Львова: Польща планує побудувати швидкісну трасу в Україні за власні кошти

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua