Поліція забрала авто у водіїв BMW та Range Rover після агресивної їзди Києвом

Порушникам загрожує штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

У Києві поліція притягнула до відповідальності двох водіїв, які багаторазово порушували правила дорожнього руху в столиці, їх авто відправили на арештмайданчик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За даними правоохоронців, один із водіїв на Range Rover влаштував «перегони» центральними вулицями столиці та хизувався своїми «досягненнями» в соціальних мережах.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 17, 2026

Інший водій на BMW також їздив центральними вулицями столиці, порушуючи правила дорожнього руху та створюючи аварійну ситуацію для інших учасників руху, демонструючи дрифт.

Поліція оперативно встановила обох порушників та склала на них відповідні адміністративні матеріали.

Крім того, під час перевірки транспортних засобів були виявлені ознаки вчинення правопорушення, передбаченого ст.290 ККУ (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). На місце події викликали слідчо-оперативну групу ГУНП м. Києва. Автомобілі евакуювали на арештмайданчик, а відомості внесли до ЄРДР за ст. 290.

Так, порушникам загрожує штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 12 травня в місті Ірпінь сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула восьмирічна дитина. Дівчинку збила вантажівка під час виконання маневру.

Подібна трагедія сталася на початку травня у селищі Гатне Фастівського району. Водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми. Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.