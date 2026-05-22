Китай представив універсального робота-домогосподарку (відео)

Комерційні гуманоїдні роботи в Китаї скоро зможуть прати, застилати ліжка та доглядати за літніми людьми

Китайська технологічна компанія GigaAI офіційно представила SeeLight S1 – першу в країні модель універсального побутового робота-гуманоїду, що працює на базі штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання South China Morning Post .

Розробники вже запланували масштабні побутові випробування новинки. До кінця травня перша сотня роботів S1 розпочне роботу в житловому комплексі, зарезервованому для працівників високотехнологічних галузей.

За словами генерального директора GigaAI Чжу Чжена, вже у першій половині 2027 року компанія безкоштовно передасть цих роботів для тестування звичайним сім'ям в Ухані, столиці провінції Хубей.

Що вміє залізничний помічник

У демонстраційному відео розробники показали реальні можливості Seelight S1. Дворукий робот на колісній платформі успішно впорався із більшістю щоденних хатніх справ:

Нарізавши овочі та змаживши яйця на кухні.

Завантажував стиральну машину та розвішував мокре білизну.

Самостійно застилавши ліжко.

Відкривавши віконні штори.

Розумний ШІ та безпека для дітей

На відміну від промислових людиноподібних роботів, які працюють на заводах за жорстко запрограмованими алгоритмами, S1 працює інакше. Завдяки інтегрованій моделі штучного інтелекту він здатний автономно розуміти поставлені людиною завдання та самостійно планувати траєкторію своїх дій під конкретну кімнату чи ситуацію.

Розробники окремо потурбувалися про безпеку. Робот оснащений спеціальним «сумісним механізмом управління». Система миттєво блокує будь-які рухи гуманоїду, якщо поруч з'являються маленькі діти або домашні тварини, що унеможливлює травмування.

Ціна та плани на майбутнє

Наразі компанія активно працює над здешевленням технології. GigaAI прагне знизити роздрібну ціну на SeeLight S1 до рівня нижче 100 000 юанів (близько $14 700) до червня 2027 року, що вдвічі менше за його поточну собівартість.

Керівництво компанії очікує, що до 2028 року на ринку побутових роботів відбудеться справжній комерційний та технологічний прорив, і такі помічники стануть звичайним явищем у мільйонах осіль.

«Головком» писав, що Китай зробив рішучий крок у майбутнє, запустивши перше у світі повністю автоматизоване підприємство з масового виробництва людиноподібних роботів. Швидкість конвеєра вражає: новий «залізний робітник» сходитиме з лінії кожні пів години. Суперзавод, розташований біля технологічного хабі Китаю, став відповіддю на глобальний запит щодо автоматизації важкої та монотонної праці. Новий завод є результатом спільних зусиль компаній Leju Robotics та Dongfang Precision Science and Technology.

Нагадаємо, Україні передали перші гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для тестування їх можливостей у реальних умовах. Дві такі роботи доставили у лютому. Роботів розробила американська компанія Foundation У компанії заявляють, що Україна стала однією з ключових майданчиків для випробування нових військових технологій. За словами співзасновника компанії Майка Леблана, гуманоїдні роботи можуть допомагати військовим виконувати небезпечні завдання.