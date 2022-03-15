Кличко показав зруйнований окупантами будинок у Святошинському районі (фото, відео)

«Світ повинен бачити, як Росія намагається знищити нашу державу, як вбиває українців»

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео зруйнованого після обстрілу російськими окупантами будинку у Святошинському районі столиці.

Туди Кличко виїхав, аби подивитися, як працюють рятувальники, які досі ліквідовують пожежу, та поспілкуватися з мешканцями зруйнованого будинку.

«Увесь світ повинен знати і бачити, що відбувається в Україні. – Як Росія намагається знищити нашу державу, наші міста, як вбиває українців.

Це – будинок в Святошинському районі. Точніше, те – що від нього залишилося після влучення снаряду. Рятувальники досі гасять вогонь, з раннього ранку, – написав Кличко у дописі до відео. – За попередніми даними, загинули четверо людей. Ми не можемо сказати поки що точну кількість, бо рятувальники дісталися ще не до всіх поверхів», – додав мер Києва у відео з місця події.

Наразі місто готове тимчасово поселити мешканців зруйнованого будинку у школах та дитячих садочках району. А тих, хто згоден, – відправити на Західну Україну. Людей забезпечать їжею та всім необхідним.

«Ми, українці, ніколи не станемо на коліна! Ми будемо захищати наше місто! Ми не втечемо! Ми захищаємо наших дітей, наші сімʼї, наші домівки і наше майбутнє! Майбутнє України!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, вранці 15 березня російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

Також 14 березня снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Крім того, російські війська обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall.