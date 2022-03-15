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    Кличко показав зруйнований окупантами будинок у Святошинському районі (фото, відео)

    Місто готове тимчасово поселити мешканців зруйнованого будинку у школах та дитячих садочках району - Кличко показав зруйнований окупантами будинок у Святошинському районі (фото, відео)
    Місто готове тимчасово поселити мешканців зруйнованого будинку у школах та дитячих садочках району
    фото: kyiv.klichko.org

    «Світ повинен бачити, як Росія намагається знищити нашу державу, як вбиває українців»

    Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео зруйнованого після обстрілу російськими окупантами будинку у Святошинському районі столиці.

    Туди Кличко виїхав, аби подивитися, як працюють рятувальники, які досі ліквідовують пожежу, та поспілкуватися з мешканцями зруйнованого будинку.

    «Увесь світ повинен знати і бачити, що відбувається в Україні. – Як Росія намагається знищити нашу державу, наші міста, як вбиває українців.

    Це – будинок в Святошинському районі. Точніше, те – що від нього залишилося після влучення снаряду. Рятувальники досі гасять вогонь, з раннього ранку, – написав Кличко у дописі до відео. – За попередніми даними, загинули четверо людей. Ми не можемо сказати поки що точну кількість, бо рятувальники дісталися ще не до всіх поверхів», – додав мер Києва у відео з місця події.

    Наразі місто готове тимчасово поселити мешканців зруйнованого будинку у школах та дитячих садочках району. А тих, хто згоден, – відправити на Західну Україну. Людей забезпечать їжею та всім необхідним.

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    Кличко показав зруйнований окупантами будинок у Святошинському районі (фото, відео)
    Кличко показав зруйнований окупантами будинок у Святошинському районі (фото, відео)
    Кличко показав зруйнований окупантами будинок у Святошинському районі (фото, відео)
    Кличко показав зруйнований окупантами будинок у Святошинському районі (фото, відео)
    Кличко показав зруйнований окупантами будинок у Святошинському районі (фото, відео)
    фото: kyiv.klichko.org

    «Ми, українці, ніколи не станемо на коліна! Ми будемо захищати наше місто! Ми не втечемо! Ми захищаємо наших дітей, наші сімʼї, наші домівки і наше майбутнє! Майбутнє України!» – наголосив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, вранці 15 березня російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині.

    Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

    Також 14 березня снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

    Крім того, російські війська обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall.

    Теги: окупанти Віталій Кличко Київ війна обстріл мер рятувальники будинок #stoprussia
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    Кличко показав зруйнований окупантами будинок у Святошинському районі (фото, відео)