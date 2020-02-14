Зміни до конституції РФ ставлять під загрозу існування національних республік?



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РФ має намір обмежити права національних республік, що входять в її склад

Правлячий режим Російської федерації поставив під загрозу існування національних республік у складі федерації. Раніше вже зникли автономні округи, а заплановані зміни до російської конституції та нівелювання вивчення національних мов продовжують цей шлях уніфікації. Українська держава повинна стати на захист національних менших та корінних народів, що проживають на території РФ. Підставою для підняття цього питання на міжнародній арені є прийнята в травні 2019 року Постанова ВРУ. Такі думки висловили політолог Дмитро Левусь та Сиресь Боляєнь, інязор (старійшина) ерзянського народу, співзасновник Руху «Вільний Ідель-Урал», під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

Левусь переконує, що питання внесення змін до конституції РФ не нове. «Насправді нічого нового не відбувалося в РФ. Те, що будуть відбуватися конституційні зміни, було абсолютно прогнозовано. Хто, хоч якось слідкує за РФ, той знає, що процес зміни системи управління, умовно кажучи конституційні зміни, тривають давно. Російська Федерація є синонімом слову Росію. Я ще п’ять років тому написав статтю «Афедеральна федерація», тому що сьогодні Російська федерація не є федеративною державою, вона по суті унітарна. Адже федерація – це форма державного устрою, за якої вищі територіальні одиниці держави мають певну юридично визначену політичну самостійність, чим відрізняються від адміністративно-територіальних одиниць унітарної держави. Вона також складається з територій і суб’єктів федерації», - каже політолог.

Деякі прогнози як відбуватимуться зміни до конституції уже можна зробити.

«Перш за все обмежуватимуться права регіонів. В російські Федерації експеримент по уніфікації або знищення автономій триває давно. Без державності залишилися коряки на Камчатці, тобто Корякського автономного округу немає. Потім був комі-пермяцький автономний округ, тепер його немає, просто складова Пермського краю, райони. Бурятські зникли - Агинський та Усть-Ординський. На Півночі - Таймирський Долгано-ненецький та Евенкійський. Отже цей процес триває, і більше того час від часу з’являються плани по об’єднанню та укрупненню, наприклад, на Північному Кавказі», - розповідає Левусь.

Сиресь Боляєнь, як старійшина ерзянського народу, занепокоєний ситуацією мовної дискримінації в національних республіках. «Два роки тому почалася атака на мови в національних республіках. Якщо в радянський час створювали радянського ерзю, то нині – російського ерзю. Тому і в конституцію намагаються зараз пропихнути поняття «рускій». Після атаки на національні мови, стало руба питання якісного викладання цих мов. Нині вона викладається так, як викладалася в Радянському Союзі англійська – не дай бог , щоб хтось її вивчив», - обурюється Боляєнь.

На його переконання, сьогодні насправді відбувається знищення народів російської федерації. «Будується один народ, який буде називатися «рускіє», тобто ті, хто забули свою мову, свої традиції національні, своє коріння. Відбувається перетворення людей на людей без національностей», - продовжує інязор.

Левусь додає, що один із ініціаторів змін до конституції пропонує замінити деякі поняття. «Пан Ніконов, внук відомого Молотова, ініціює замінити в конституції поняття «багатонаціональний народ» на «багатонародну російську націю», - каже політолог.

На думку учасників пресконференції Україна повинна стати на захист поневолених народів, які проживають на території РФ, і на міжнародних майданчиках піднімати питання про порушення прав людини в національних республіках. Адже парламент України 8-го скликання у травні 2019 року прийняв Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України», зокрема в постанові йдеться «звернути особливу увагу на потребу захистити мови корінних народів у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України, вимагати від російської влади повернути навчання рідною мовою та належне вивчення рідної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у повному обсязі, усунути штучні перешкоди на шляху розвитку системи вищої освіти мовами корінних народів».

Принагідно нагадаємо, що у вересні 2019 року відомий удмуртський вчений Альберт Разін вчинив акт самоспалення. Він протестував проти прийнятого у Росії федерального закону, який звільняє жителів «суб'єктів федерації» від обов'язкового вивчення місцевих (неросійських) мов.

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