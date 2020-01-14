Військовий експерт розказав про рівень воєнної загрози для України з боку РФ



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Рівень воєнної загрози з боку РФ залишається високим - військовий експерт

Рівень воєнної загрози з боку РФ залишається високим. Російська Федерація створила довкола України потужне військове угруповання, готове до широкомасштабного наступу. Cитуація на Донбасі буде залишатися перманентно напруженою і зберігати формат позиційної війни низької інтенсивності Про це розказав заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззбоєння з міжнародних питань Михайло Самусь під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння

«У той же час, враховуючи тенденції, започатковані новим керівництвом України в напрямку пошуку шляхів припинення війни з РФ, врегулювання конфлікту на Донбасі та відновлення територіальної цілісності (в тому числі, повернення Криму), можна прогнозувати зниження інтенсивності прямих бойових дій на Донбасі і часткового зниження ймовірності початку Росією широкомасштабної операції проти України. Хоча, очевидно, що Кремль буде постійно використовувати можливість загострення ситуації на Донбасі для покращення своїх позиції на переговорах або для прямого тиску на українську сторону. А тому, ситуація на Донбасі буде залишатися перманентно напруженою і зберігати формат позиційної війни низької інтенсивності», - говорить Самусь.

Військовий експерт стверджує, що найбільшим викликом у сфері протидії зовнішнім загрозам для України стане спроможність швидкої практичної трансформації сектору безпеки та оборони, про яку вже говориться шостий рік поспіль. «2020 рік має стати періодом активної фази реформування ЗСУ та інших силових відомств та спецслужб, тобто закони про розвідку та СБУ. Має відбутися запуск глибокої реформи оборонної промисловості, маю на увазі закон про оборонні закупівлі, а також підготовка державного сектору до реструктуризації та приватизації. Перехід на стандарти НАТО має відбуватися не символічно, а з практичним застосуванням у повсякденній діяльності штабів і військ. Це стосується, в тому числі, розподілу функції підготовки та застосування військ», - зазначає Самусь.

На погляд заступника директора Центру, структура збройних сил України в мирний час повинна бути максимально наближена до структури воєнного часу. Системи управління, комплектування, підготовки, забезпечення, мобілізації та територіальної оборони повинні забезпечити своєчасне, швидке й ефективне переведення ЗС України з мирного у воєнний стан.

Експерт переконаний, що на цей час, воєнні загрози з боку РФ, насамперед, полягають у різкому підвищенні ймовірності масованого застосування як балістичних, так і крилатих ракет, удосконаленні систем радіоелектронної боротьби та розвідки, широкому застосуванні безпілотних авіаційних систем, домінуванні ВМФ РФ у Чорному морі.

«Виходячи з цього, головний акцент в розвитку озброєнь ЗСУ варто зробити на ракетні озброєння (в тому числі крилаті та балістичні ракетні комплекси дальністю більше 1000 км, які мають скласти кістяк інструменту стримування агресора), системи протиракетної та протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, БЛА, реалізацію концепції «москітного» флоту для ВМСУ, зокрема, створення угруповання ракетних морських платформ», - продовжує Самусь.

І додав, що для ВМСУ варто масово застосовувати автономні та роботизовані системи, які можуть заміняти традиційні засоби, а саме підводні човни, мінно-тральні системи, морську патрульну авіацію. Для військово-повітряних сил варто продовжувати розробку ударних безпілотних авіаційних систем, які можуть виконувати завдання традиційної авіації.

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