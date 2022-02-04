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    Яку погоду чекати українцям 4 лютого

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    Найхолодніше сьогодні буде на півночі - Яку погоду чекати українцям 4 лютого
    Найхолодніше сьогодні буде на півночі
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    В Україні прогнозують мокрий сніг та ожеледицю

    У п’ятницю, 4 лютого, у західних, східних областях та в Криму прогнозуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Так, на заході країни нічна температура коливатиметься від -5°C до -3°C, а денна підніметься до +2°C. Майже у всіх регіонах йтиме мокрий сніг.

    Найхолодніше 4 лютого буде на півночі. У Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях температура вдень максимально опуститься до -4°C. Вночі будуть морози до -9°C.

    У східних областях йтиме сніг, денна температура коливатиметься від -2°C до +1°C.

    У центральних регіонах опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура вдень становитиме від -3°C до -1°C; в інших підніметься до 0°C.

    На півдні переважно без опадів, лише на Кримському півострові і вдень, і вночі прогнозується мокрий сніг, температура до +1°C.

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    Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах країні, крім півдня.

    Нагадаємо, бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна .

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр
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    Яку погоду чекати українцям 4 лютого