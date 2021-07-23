Скільки польських віз отримали українці за пів року

Польща за пів року видала українцям понад 400 тисяч віз

Відтік людей до Польщі зріс на понад третину

Польські консульські установи в Україні за перше півріччя цього року видали громадянам країни 411 тис. 414 віз типів С та D, що майже на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року (270 тис. 360 віз).

Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

Польща видала громадянам України 411 тис. 370 національних віз (типу D), і 44 шенгенські візи (типу С).

Найбільше польських віз було видано у генконсульстві Польщі у Львові – 152 тис. 736 (понад 37% від усіх виданих віз). Лідерами також є генконсульства РП у Луцьку (73 тис. 669 візи) та Харкові (68 тис. 417 віз).

Разом з тим, польські консули у Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові та Одесі видали у першому півріччі 20 тис. 77 відмов у видачі польської візи громадянам України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

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