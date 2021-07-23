  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Скільки польських віз отримали українці за пів року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Польща за пів року видала українцям понад 400 тисяч віз - Скільки польських віз отримали українці за пів року
    Польща за пів року видала українцям понад 400 тисяч віз

    Відтік людей до Польщі зріс на понад третину

    Польські консульські установи в Україні за перше півріччя цього року видали громадянам країни 411 тис. 414 віз типів С та D, що майже на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року (270 тис. 360 віз).

    Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

    Польща видала громадянам України 411 тис. 370 національних віз (типу D), і 44 шенгенські візи (типу С).

    Найбільше польських віз було видано у генконсульстві Польщі у Львові – 152 тис. 736 (понад 37% від усіх виданих віз). Лідерами також є генконсульства РП у Луцьку (73 тис. 669 візи) та Харкові (68 тис. 417 віз).

    Разом з тим, польські консули у Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові та Одесі видали у першому півріччі 20 тис. 77 відмов у видачі польської візи громадянам України.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

    Читайте також:


    Теги: МЗС Польща візи українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки польських віз отримали українці за пів року