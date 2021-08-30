Коронавірус в Україні: статистика на 30 серпня

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2,2 млн осіб

Медики виявили 749 нових хворих на Covid-19

За минулу добу, 29 серпня, в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – шість). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 583 особи, летальних випадків – 18, одужало – 291 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 617 осіб,

методом ІФА – 1 650 осіб,

експрес-тестами – 7 391 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 284 940 осіб;

одужало – 2 206 683 особи;

летальних випадків – 53 738;

проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

Напередодні стало відомо, скільки українців хворіють на «Дельта»-штам Covid-19.

До слова, вчені оцінили ризик госпіталізації при «дельта»-штамі коронавірусу.

Також повідомлялося, що ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцина надійшла до нашої країни 28 серпня.

Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу Covax.