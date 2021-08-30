Коронавірус в Україні: статистика на 30 серпня
Медики виявили 749 нових хворих на Covid-19
За минулу добу, 29 серпня, в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – шість). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано – 583 особи, летальних випадків – 18, одужало – 291 особа.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 9 617 осіб,
- методом ІФА – 1 650 осіб,
- експрес-тестами – 7 391 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 284 940 осіб;
- одужало – 2 206 683 особи;
- летальних випадків – 53 738;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
Напередодні стало відомо, скільки українців хворіють на «Дельта»-штам Covid-19.
До слова, вчені оцінили ризик госпіталізації при «дельта»-штамі коронавірусу.
Також повідомлялося, що ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцина надійшла до нашої країни 28 серпня.
Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу Covax.