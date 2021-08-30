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    Коронавірус в Україні: статистика на 30 серпня

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    За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2,2 млн осіб - Коронавірус в Україні: статистика на 30 серпня
    За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2,2 млн осіб
    Фото з відкритих джерел

    Медики виявили 749 нових хворих на Covid-19

    За минулу добу, 29 серпня, в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – шість). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 583 особи, летальних випадків – 18, одужало – 291 особа.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 9 617 осіб,
    • методом ІФА – 1 650 осіб,
    • експрес-тестами – 7 391 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 284 940 осіб;
    • одужало – 2 206 683 особи;
    • летальних випадків – 53 738;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

    Напередодні стало відомо, скільки українців хворіють на «Дельта»-штам Covid-19.

    До слова, вчені оцінили ризик госпіталізації при «дельта»-штамі коронавірусу.

    Також повідомлялося, що ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцина надійшла до нашої країни 28 серпня.

    Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу Covax.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Коронавірус в Україні: статистика на 30 серпня