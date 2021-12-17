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    Думки вголос

    Домовитися з Росією про мир неможливо

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

    •  glavcom.ua
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    Війна триватиме доти, поки на нашу територію прибуватимуть ворожі війська - Домовитися з Росією про мир неможливо
    Війна триватиме доти, поки на нашу територію прибуватимуть ворожі війська
    фото з відкритих джерел

    Кремль можна лише змусити відступити

    Регулярно аналізуючи соціологію, можу підтвердити, що ми справді спостерігаємо дивну картину, коли більшість українців нібито за «припинення війни», але проти поступок Росії.

    Таке поєднання виглядає парадоксальним для тих, в кого ясне і адекватне уявлення про причину та мотиви російської агресії, хто добре розуміється на історії і в кого нема проблем з причинно-наслідковим аналізом. Але «припинення війни» без поступок Росії абсолютно спокійно поєднується у свідомості обивателя.

    Цей абсурд сформований незмінною риторикою з боку українських високопосадовців про можливе «швидке мирне врегулювання через домовленості з Росією».

    Не вистачило поки духу вийти і чесно сказати українцям, що домовитися з Росією про мир неможливо. Росію можна лише змусити до миру.

    А поки якийсь наступний президент або лідер нації в іншому статусі не вийде на таку розмову з народом, обивателі продовжать жити в ілюзії про «швидкий мир з Росією» і надалі вимагатимуть від політиків реалізації цього нездійсненого парадоксу.

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    Джерело: блог Михайла Басараба

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    Теги: війна Україна президент
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    Домовитися з Росією про мир неможливо