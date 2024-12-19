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Біля будівлі парламенту самопроголошеної Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Біля будівлі парламенту самопроголошеної Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат
Будівля парламенту самопроголошеної республіки Абхазія
фото з відкритих джерел

Депутат Вахтанг Голандзія помер від отриманих поранень

Стрілянина сталася біля будівлі парламенту самопроголошеної республіки Абхазія. За попередньою інформацією, поранення дістали депутати Кан Кварчія і Вахтанг Голандзія. Про це повідомляє «Апсныпресс»

Депутат Вахтанг Голандзія помер від отриманих поранень. Натомість депутат Кан Кварчія поранений у руку. Наразі в Республіканській лікарні йому надають усю необхідну допомогу.

Як повідомлялося, депутати парламенту самопроголошеної республіки Абхазія 19 листопада ухвалили відставку «президента» Аслана Бжанії.

Перед тим президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія заявив, що готовий піти у відставку після того, як протестувальники залишать будівлю адміністрації президента.

До слова, у Сухумі, столиці самопроголошеної республіки Абхазія, проходили масові протести через затримання опозиціонерів. Протестувальники перекрили Гумістінський міст та вимагали звільнення затриманих.

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Теги: смерть депутат парламент Абхазія стрілянина

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