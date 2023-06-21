Російські пропагандисти запустили новий фейк, який стосується першої леді України

Окупанти розповсюджують фото «ізраїльського паспорта» Зеленської

Російські пропагандисти запустили черговий фейк про ситуацію в Україні. Цього разу він стосується першої леді Олени Зеленської. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій (Spravdi).

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Цього разу о соцмережах запустили ІПСО (інформаційно-психологічна операція. – ред.) про наявність «ізраїльського паспорта» у Зеленської. Фото паспорта супроводжується текстом про нібито плани на втечу до Ізраїлю президентської родини.

Однак опублікований пропагандистами документ має безліч помилок і доказів підробки.

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Так, дата видачі «документу» – 19 червня 2023 року, а дата закінчення дії - 18 червня 2023 року. Видати паспорт після закінчення його дії – неможливо.

Також імʼя та прізвище Олени Зеленської на івриті написали неправильно. Пропагандисти не врахували, що слова на івриті пишуться та читаються справа наліво, а не навпаки.

Окрім цього фотографію для «паспорта» взяли з офіційного Telegram-каналу Олени Зеленської.

Російське ІПСО фото: Центр стратегічних комунікацій (Spravdi)

Раніше російські пропагандисти запустили чергове фейкове відео, в якому натякають на те, що підірвуть Запорізьку АЕС.

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Також російські пабліки поширили вкид про смерть керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки.

До слова, так званий «міністр оборони ДНР» зрадник України Владимир Кононов заявив, що поранених українських військових у шпиталях не лікують, а «розбирають на органи як на обідньому столі».