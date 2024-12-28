Порятунок TikTok. Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону платформи

Трамп заявив, що відтермінування набрання чинності закону до його повернення в Білий дім може позбавити суд від необхідності втручатися в ситуацію

Очікується, що Верховний суд 10 січня заслухає усні аргументи у справі оскарження заборони TikTok

Новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації. Про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, суд погодився розглянути скаргу TikTok на потенційну заборону за прискореним графіком, але Трамп заявив, що відтермінування набрання чинності закону до його повернення в Білий дім може позбавити суд від необхідності втручатися в ситуацію.

«Лише президент Трамп володіє неперевершеним досвідом укладання угод, виборчим мандатом і політичною волею для проведення переговорів щодо резолюції, яка врятує платформу, одночасно розв'язуючи проблеми національної безпеки», – заявив один з адвокатів Трампа Джон Зауер.

Як пише видання, Зауер є номінантом Трампа на посаду генерального соліситора. Ця посада дозволить йому очолити урядовий опір забороні платформи, запровадженої адміністрацією президента Джо Байдена.

«На тлі цих інтересів – включаючи, що найважливіше, його всеосяжну відповідальність за національну безпеку і зовнішню політику Сполучених Штатів – президент Трамп виступає проти заборони TikTok у США на даному етапі і прагне вирішити ці питання політичними засобами, як тільки вступить на посаду», – додав Зауер.

Очікується, що Верховний суд 10 січня заслухає усні аргументи у справі оскарження заборони TikTok, що дасть суддям можливість оцінити ситуацію до того, як заборона потенційно почне діяти.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм. А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok. ByteDance матиме близько року, щоб продати TikTok західній компанії, а якщо цього не захоче або зможе – сервіс заборонять на всій території Сполучених Штатів.

Водночас у відео, опублікованому на платформі незабаром після того, як Байден підписав законопроєкт, генеральний директор TikTok Шоу Чу заявив, що він впевнений у перемозі в суді.

Також повідомлялося, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

До слова, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok, хоча раніше його уряд висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерств видалити його з робочих пристроїв.