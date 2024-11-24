Центр протидії дезінформації спростував фейк про виїзд співробітників посольств з України

«Мета цього фейку – посіяти паніку в українському суспільстві. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації»

Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн вийшли за межі України, не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД в Міністерстві закордонних справ України зауважили, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях.

«Мета цього фейку – посіяти паніку в українському суспільстві. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», – наголосили в центрі.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція.

Згодом посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян залишити країну або покинути території, наближені до місць ведення активних бойових дій.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються «хитати» панічні настрої на тлі заяв кількох посольств у Києві про закриття для відвідувачів.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України відреагувало на тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні через нібито загрозу масованого удару РФ по Україні. Зовнішньополітичне відомство зазначило, що перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз, які є «щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів».