Кличко розповів, як іноземні партнери реагують на «переворот» у Києві
За словами Кличка, іноземні партнери називають призначення міської влади порушенням європейських норм
Іноземні партнери України зазначають, що спроби призначення «згори» осіб на керівні посади в органи місцевого самоврядування суперечать європейським демократичним нормам.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє пресслужба столичного міського голови.
«Іноземні партнери чітко говорять, що вплив президента чи прем’єрміністра на органи самоврядування, призначення їх керівників, яких мають обирати люди, - це порушення європейських норм», - сказав Кличко.
Відповідаючи на запитання, чому не були внесені необхідні зміни до «Закону про столицю», Кличко зазначив, що у 2016 і в 2018 роках відповідні законопроекти внесли до парламенту. Але не було політичної волі, аби розглянути їх і ухвалити.
«Проєкти давно в парламенті, вони є і їх можна актуалізувати і розглянути. Але сьогодні ні такої можливості, ні бажання – немає. Є бажання контролювати місто Київ», - підкреслив Кличко.
Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.
24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.
ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.
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