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    У світі

    У будинку експрезидента Киргизстану знайшли зброю та боєприпаси

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    Вилучена у&nbsp;Алмазбека Атамбаєва зброя - У будинку експрезидента Киргизстану знайшли зброю та боєприпаси
    Вилучена у Алмазбека Атамбаєва зброя

    Всього вилучено 11 одиниць вогнепальної зброї і боєприпасів

    В будинку колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш правоохоронці виявили 11 одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси.

    Про це повідомляється на сайт МВС Киргизстану. 

    Всього вилучено 11 одиниць вогнепальної зброї і боєприпасів, серед них: снайперська гвинтівка Драгунова (СВД) з магазином, самозарядний карабін Симонова (СКС), пістолет «Капрал» на основі конструкції пістолета-кулемета, нагородний пістолет ТТ з двома магазинами калібру 7,62 мм, два пістолета GM-100 9-го калібру, карабін «Сайга», двоствольну рушницю ТОЗ, рушницю Fabarm, рушницю ZOLI, рушницю Progress. 

    Крім цього, вилучено зброю, відібрану і захоплену у співробітників спецпідрозділу ДКНБ, - сім одиниць помпових рушниць 12-го калібру для стрільби гумовими кулями.

    Проводиться відповідна необхідна криміналістична експертиза.

    Нагадаємо, у Киргизстані арештували майно і будівлю телеканалу експрезидента Атамбаєва.

    8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

    У четвер ввечері  Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

    Після цього у Бішкеку поліція розгала мітинг на підтримку затриманого Атамбаєва.

    У п'ятницю Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня.

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