Командувач Збройних сил Польщі заразився коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генерал Ярослав Мікі Фото: Wikimedia Commons / Stiopa

У міноборони Польщі запевнили, що генерал почувається добре

У командувача збройних сил Польщі генерала Ярослава Мікі після повернення з Німеччини виявили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомили у пресслужбі польського Міністерства оборони.

Також повідомляється, що усіх, хто супроводжував генерала, ізолювали.

У Міноборони запевнили, що Мікі почувається добре.

Po powrocie z wojskowej narady w Niemczech, u gen. Miki dowódcy generalnego, potwierdzono obecność #koronawirus. Osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze. Procedury zadziałały, wprowadzono działania mające zminimalizować ryzyko #koronawirus. — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) March 10, 2020

Раніше повідомлялось, що президент Європарламенту Давид-Марія Сассолі добровільно розпочав 14-денний профілактичний карантин за місцем проживання в Брюсселі після візиту до Італії.

Нагадаємо, у зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам, які продовжують перебувати в Італії, виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України.

Раніше повідомляли, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) – госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.

Через коронавірус у Чехії та Польщі заборонили масові заходи.