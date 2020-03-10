Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр на коронавірус



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Найбільше хворих на коронавірус зареєстровано в Італії

МЗС України рекомендує українцям в Італії виявляти підвищену увагу та обережність

Станом на 10 березня Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19, із яких 1 підтверджено (3 березня).

Чотири зразки перебувають на стадії дослідження, – повідомляють у міністерстві охорони здоров’я України.

Згідно з повідомленням, 10 березня у світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання COVID-19, з них 4024 закінчились смертю, водночас 64 147 (56,2%) осіб одужали.

Найбільше хворих на коронавірус зареєстровано в Італії – 9172 осіб. Для боротьби з цією хворобою ввели карантин по всій території Італії. У цій країні заборонено масові заходи, подорожі між провінціями, закриті всі навчальні заходи, перенесені спортивні міроприємства.

У зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам, які продовжують перебувати в Італії, виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України.

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) – госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.