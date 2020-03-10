В окупованому Донецьку госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус



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Жінка через Росію прибула з Китаю

На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що госпіталізація відбулася 9 березня.

«З метою медичного спостереження 9 березня у «Донецькій народній республіці» госпіталізована жінка, яка прибула з Китаю», - йдеться у повідомленні.

Додамо, станом на ранок 10 березня в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. У світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання коронавірусом.

Зазначимо, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив: щоб інфікований коронавірусом повністю одужав, необхідно до шести тижнів.

Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

Як повідомлялося, вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом.

Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

8 березня у Польщі повідомили про два нові випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також у Італії кількість жертв у результаті інфікування коронавірусом у неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус COVID-19 тести показали негативний результат.