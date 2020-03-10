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    В окупованому Донецьку госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

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    В окупованому Донецьку госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

    Жінка через Росію прибула з Китаю

    На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Повідомляється, що госпіталізація відбулася 9 березня.

    «З метою медичного спостереження 9 березня у «Донецькій народній республіці» госпіталізована жінка, яка прибула з Китаю», - йдеться у повідомленні.

    Додамо, станом на ранок 10 березня в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. У світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання коронавірусом.

    Зазначимо, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив: щоб інфікований коронавірусом повністю одужав, необхідно до шести тижнів.

    Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

    Як повідомлялося, вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом.

    Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

    До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

    8 березня у Польщі повідомили про два нові випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також у Італії кількість жертв у результаті інфікування коронавірусом у неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус COVID-19 тести показали негативний результат.

    Росія Донбас Китай Донецьк жінка коронавірус
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