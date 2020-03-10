В окупованому Донецьку госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
Жінка через Росію прибула з Китаю
На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Повідомляється, що госпіталізація відбулася 9 березня.
«З метою медичного спостереження 9 березня у «Донецькій народній республіці» госпіталізована жінка, яка прибула з Китаю», - йдеться у повідомленні.
Додамо, станом на ранок 10 березня в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. У світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання коронавірусом.
Зазначимо, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив: щоб інфікований коронавірусом повністю одужав, необхідно до шести тижнів.
Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.
Як повідомлялося, вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом.
Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.
До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.
8 березня у Польщі повідомили про два нові випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також у Італії кількість жертв у результаті інфікування коронавірусом у неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.
Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус COVID-19 тести показали негативний результат.