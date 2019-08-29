Комітет дав згоду на звільнення генпрокурора Луценка
Верховній раді рекомендували звільнити генпрокурора
Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної ради України рекомендував звільнити Юрія Луценка з посади генпрокурора.
Про це оголосив голова комітету Денис Монастирський.
За те, щоб рекомендувати Верховній раді прийняти постанову про згоду на звільнення Луценка президентом України, проголосували 22 члени комітету, двоє - утрималися.
Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.
Раніше Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи.
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