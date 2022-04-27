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    Відео нічного вибуху в Курську: що постраждало

    Жителі Курська о третій ночі бачили заграву від вибухів - Відео нічного вибуху в Курську: що постраждало
    Жителі Курська о третій ночі бачили заграву від вибухів
    фото: VK-група «Курский Бомондъ»

    Відео моменту вибуху у Курську з’явилося у мережі

    Вибух у російському Курську, імовірно, стався в районі однієї із теплоелектроцентралей. Відео з’явилося у соцмережах та на YouTube.

    Вибух, судячи із повідомлень очевидців, стався близько третьої годині ночі.

    Автор відеозапису зазначив, що інцидент орієнтовно стався в районі ТЕЦ-1, що розташована у Сеймському адміністративному окрузі на півдні міста.

    Очевидці вважають, що удар був завданий ракетою.

    Нагадаємо, у ніч на 27 квітня жителі російського міста Курськ повідомили у соцмережах, що у місті чути гучні звуки вибухів.

    За словами очевидців, гуркіт чутний на вулицях міста та його околицях.

    Додамо, що у Курській області з 11 квітня запроваджений жовтий рівень терористичної небезпеки, заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

    А 13 квітня невідомі обстріляли пункт пропуску у Курській області.

    Раніше у Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ.

    Також розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відео нічного вибуху в Курську: що постраждало