Відео нічного вибуху в Курську: що постраждало
Відео моменту вибуху у Курську з’явилося у мережі
Вибух у російському Курську, імовірно, стався в районі однієї із теплоелектроцентралей. Відео з’явилося у соцмережах та на YouTube.
Вибух, судячи із повідомлень очевидців, стався близько третьої годині ночі.
Автор відеозапису зазначив, що інцидент орієнтовно стався в районі ТЕЦ-1, що розташована у Сеймському адміністративному окрузі на півдні міста.
Очевидці вважають, що удар був завданий ракетою.
Нагадаємо, у ніч на 27 квітня жителі російського міста Курськ повідомили у соцмережах, що у місті чути гучні звуки вибухів.
За словами очевидців, гуркіт чутний на вулицях міста та його околицях.
Додамо, що у Курській області з 11 квітня запроваджений жовтий рівень терористичної небезпеки, заявив губернатор регіону Роман Старовойт.
А 13 квітня невідомі обстріляли пункт пропуску у Курській області.
Раніше у Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ.
Також розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.