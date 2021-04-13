Смерть принца Філіпа. Корпорація BBC обурила британців

Британці скаржилися на те, що BBC присвятила програмам про принца Філіпа занадто багато ефірного часу

Британська телерадіомовна корпорація BBC отримала рекордну кількість скарг від телеглядачів та радіослухачів, які були незадоволені зміною сітки мовлення через смерть чоловіка британської королеви Єлизавети II принца Філіпа. Про це пише «ДетекторМедіа» з посиланням на The Guardian.

Зокрема, число отриманих BBC скарг досягло 110 994, що є рекордом в історії британського телебачення.

Телеглядачі і радіослухачі в основному скаржились на те, що BBC присвятила програмам про принца Філіпа занадто багато ефірного часу і не залишила вибору тим, хто хотів подивитися щось інше. Наприклад, було скасовано показ низки шоу, які повинні були вийти в етер у фіксований час.

В результаті аудиторія каналу BBC One увечері 9 квітня знизилася на 6% в порівнянні з попереднім тижнем, аудиторія каналу BBC Two – на 65%. Також знизилась аудиторія і інших каналів, які суттєво змінили свою сітку мовлення.

За кілька годин після смерті Філіпа кількість скарг стала настільки великою, що ВВС створила спеціальну форму для їх подання, намагаючись впорядкувати процес.

«Висвітлення цієї події зайняло весь вечірній ефір, за винятком усіх інших тем, включаючи тему пандемії. Певне висвітлення було виправданим, але ж не настільки», – говориться в одному з коментарів, який є в розпорядженні The Guardian.

«Це була сумна новина, і я розумію, що BBC повинна була приділити їй увагу, але ж не на кожному каналі? Чому б просто не висвітлити її на одному з каналів для тих, хто хоче слухати саме це, а решта з нас може трохи послухати музику», – йдеться в ще одному коментарі.

Наразі ВВС відмовляється коментувати скарги, заявивши, що офіційне оголошення з цього приводу буде зроблено в четвер, 15 квітня. У коментарі The Sun представники телерадіомовної корпорації заявили, що вони пишаються тим, як ВВС висвітлювала сумну подію.

У свою чергу The Guardian зауважує, що не всі скарги стосувались масштабів висвітлення BBC смерті принца Філіпа. 233 людини скаржились на те, що ведучі ВВС обрали одяг недостатньо шанобливого кольору для висвітлення смерті члена королівської родини, а 116 людей поскаржились на те, що ВВС дозволяє занадто легко «скаржитись на такі чутливі теми».

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.