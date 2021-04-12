Принц Філіп незадовго до смерті звернувся до Чарльза з трьома проханнями

Філіп попросив сина подбати про Єлизавету II після його смерті

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп незадовго до смерті звернувся до свого старшого сина принца Уельського Чарльза з трьома проханнями. Про це повідомляє The Sun з посиланням на королівського біографа Роберта Джобсона.

За його словами, лежачи у ліжку в лондонській лікарні, де лікувався чоловік королеви, Філіп попросив сина подбати про Єлизавету II після його смерті.

Принц Філіп також заявив, що Чарльз повинен очолити британську королівську сім'ю, і розповів, яким шляхом слід її вести в майбутні роки.

На завершення розмови чоловік королеви висловив бажання поїхати додому, щоб померти в стінах Віндзорського замку.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі повернувся до Великої Британії, щоб бути присутнім на похоронах свого діда. Після прибуття британський принц буде зобов'язаний дотримуватися карантину протягом десяти днів.

Маркл не зможе супроводжувати чоловіка через те, що лікарі не рекомендували актрисі додаткових навантажень в зв'язку з вагітністю.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.