Коронавірус «Дельта»: Кабмін затвердив обмеження на в'їзд в Україну через новий штам

У МОЗ зазначають всього про чотири країни, з яких буде обмежено в'їзд через штам «Дельта»

Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню штаму «Дельта» коронавірусу. Зокрема, вони стосуватимуться в'їзду в Україну з країн, де зараз спостерігається спалах цього штаму. Нові норми почнуть діяти з 2 липня. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Зокрема, іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні) та особам без громадянства старше 12 років, які в'їжджають до України з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх двох тижнів, треба буде здати експрес-тест на визначення антигена коронавірусу безпосередньо у пунктах пропуску на кордоні. Якщо результат буде негативним – можна в'їжджати.

Якщо результат виявиться позитивним або ж людина відмовиться від тестування прикордонник може відмовитися пропускати її на територію України.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно живуть на території України (крім тих, хто молодше 12 років) та прибули з вказаних країн, також мають обов'язково здати експрес-тест. У разу позитивного результату вони відправляються на обов’язкову самоізоляцію або обсервацію.

Наразі у МОЗ зазначають всього про чотири країни, з яких буде обмежено в'їзд через штам «Дельта». Однак в РНБО зазначали, що цей штам може потрапити на територію України також із Польщі, Румунії та Словаччини. Як вказують у МОЗ, список країн буде переглядатися та оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.

Нагадаємо, вакциновані українці захищені від важкого і середнього перебігу коронавірусу, викликаного індійським штамом «Дельта». Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.