  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Понад 14 тис. за день: у Києві зроблено рекордну кількість вакцинацій від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цього тижня Центр масової вакцинації в Києві приймає киян з 24 червня - Понад 14 тис. за день: у Києві зроблено рекордну кількість вакцинацій від Covid-19
    Цього тижня Центр масової вакцинації в Києві приймає киян з 24 червня
    Фото: Главком

    Щоб щепитися, кияни можуть записатися через сервіс helsi.me, обравши зручний день та час для вакцинації

    У Києві вакцинувалися вже понад 296,5 тис. людей. Дві дози вакцини отримали більш як 53 тис. осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Триває у столиці кампанія з вакцинації населення. Цього тижня Центр вакцинації, що створений на базі Міжнародного виставкового центру, почав приймати киян у четвер. Продовжує свою роботу центр сьогодні. А також працюватиме в суботу та неділю з 10:00 до 17:30. Загалом від початку роботи Центру вакцинації у МВЦ у ньому щепили понад 20700 киян», – сказав він.

    Кличко нагадав: для того, щоб щепитися, кияни можуть записатися через сервіс helsi.me, обравши зручний день та час для вакцинації. Після реєстрації прийде SMS-підтвердження. Саме його потрібно показати на вході в центр.

    Для вакцинації потрібно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. Для скорочення часу, витраченого на вакцинацію, – попередньо підписати декларацію з сімейним лікарем.

    Також кияни, зареєстровані у додатку «Дія» та внесені у листки очікування закладів охорони здоров’я, можуть щепитися в пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста.

    «Продовжують у столиці вакцинувати і працівників освітньої галузі. Для цього місто визначило навчальні заклади, на базі яких створили вакцинальні пункти. Усього їх 17. Розташовані пункти у всіх районах міста. У них вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech вже щепили майже 46,8 тисячі освітян. Загалом у столиці вже вакцинували понад 296,5 тисячі людей. Із них 2 дози вакцини отримали більш як 53 тисячі. Це переважно – медики, соціальні працівники, освітяни, військові, паралімпійці та маломобільні громадяни. Зокрема, тільки вчора в Києві вакцинували понад 14,2 тисячі людей», – додав Кличко.

    Як повідомлялося, до цього часу найбільшу кількість щеплень в Києві було зроблено 17 червня – 13946 людей.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 24 червня, українські медики зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу – 96 180.

    Також глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, як вакциновані українці захищені від штаму «Дельта».

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ щеплення кияни вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Понад 14 тис. за день: у Києві зроблено рекордну кількість вакцинацій від Covid-19