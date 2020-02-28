Коронавірус діагностований у п’ятьох українців за межами країни



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На території України коронавірусної інфекції не зафіксували

Коронавірус COVID-19 діагностований у п’ятьох українців, які перебувають за межами України.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі «Право на владу на 1+1».

«Але, на жаль, у п’ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері (Diamond Princess) — були членами екіпажу. І одна українка, вона знаходиться в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус», — сказав він.

При цьому Ляшко запевнив, що на території України коронавірусної інфекції не зафіксували.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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