  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус діагностований у п’ятьох українців за межами країни

    • Розсилка
    Коронавірус діагностований у п’ятьох українців за межами країни

    На території України коронавірусної інфекції не зафіксували

    Коронавірус COVID-19 діагностований у п’ятьох українців, які перебувають за межами України.

    Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі «Право на владу на 1+1».

    «Але, на жаль, у п’ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері (Diamond Princess) — були членами екіпажу. І одна українка, вона знаходиться в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус», — сказав він.

    При цьому Ляшко запевнив, що на території України коронавірусної інфекції не зафіксували.

    Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

    Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

    Читайте також: 

    міністр лікар хвороби інфекція коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ