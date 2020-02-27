У госпіталізованих жителів Буковини не виявили коронавірусу



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Всі чотири аналізи дали негативний результат за підозрою на інфекцію коронавірусу

У жителів Чернівецької області, госпіталізованих із пневмонією, за результатами аналізів не підтвердилася підозра на коронавірус.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

«Радий повідомити буковинцям, що всі чотири аналізи, проведені за офіційними алгоритмами з дотриманням всіх вимог, дали негативний результат за підозрою на інфекцію коронавірусу», - написав Осачук.

Детально про це він обіцяє розповісти в п'ятницю, 28 лютого, на брифінгу.

Крім того, заступник міністерки охорони здоров’я Віктор Ляшко увечері 27 лютого також підтвердив, що всі результати аналізів чернівчан на коронавірус – негативні.

Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я України досліджує на наявність нового коронавірусу зразки двох осіб.

Зазначимо, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, в даний час поширився на шість з семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.

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