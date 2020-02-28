Скалецька пообіцяла вирішити проблему нестачі медичних масок в аптеках
Скалецька наголосила, що маски - це лише один спосіб захисту
Уряд вирішить питання нестачі медичних масок в аптеках.
Про це заявила в ефірі ток-шоу «Право на владу» міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.
Відповідаючи на питання, що робити з нестачею медичних масок в Україні, з відсутністю їх в аптеках, Скалецька сказала, що проблему з масками буде вирішено.
«Маски - це лише один спосіб захисту. Ми повинні розуміти всі, що якщо є проблеми зі здоров’ям - треба йти до лікаря… Маски можуть бути вирішені. Я думаю, ми з виробниками і урядом приймем рішення», - заявила вона.
Скалецька наголосила, що головне вчасно звернутися до лікаря і діагностувати ту чи іншу хворобу.
Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.
Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.
Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.
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