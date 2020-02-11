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    Коронавірус може заразити до 60% населення Землі, - The Guardian

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    <span>На думку науковців,&nbsp;</span>пік коронавірусу припаде на другу половину лютого - Коронавірус може заразити до 60% населення Землі, - The Guardian
    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого
    Ілюстративне фото

    Епідеміолог з Гонконгу попередив про ризики поширення коронавіруса

    Коронавірус з Китаю може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення. Про це пише британське видання The Guardian.

    Видання наводить думку одного з головних епідеміологів Гонконгу Габріеля Леунв, який відреагував на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я про «верхівку айсберга» в контексті ситуації з поширенням коронавірусу.

    За словами Леунв, більшість експертів вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус вірус приблизно 2,5 людям. Передбачається, що «рівень атаки» може досягти 60-80%.

    «60% населення світу - це страшна, велика цифра», - заявив Леун перед тим, як відправитися на зустріч експертів ВООЗ у Женеві.

    Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що на сьогодні на наявність коронавірусу в Україні перевіряють п'ять осіб.

    За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.

    Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ»  був запланований на 11 лютого.

    Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

    Київ населення ВООЗ
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