  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 13 тисяч

    графіка
    • Розсилка
    У суботу Чернівецький лабораторний центр загалом дослідив 470 зразків на коронавірус - Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 13 тисяч
    У суботу Чернівецький лабораторний центр загалом дослідив 470 зразків на коронавірус

    На Буковині за останню добу підтвердили 125 випадків Covid-19

    У Чернівецькій області станом на вечір 19 вересня зафіксовано 13 042 хворих на коронавірус.

    Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Зазначається, що 125 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 47 пацієнтів.

    У суботу Чернівецький лабораторний центр загалом дослідив 470 зразків на Covid-19.

    3_37

    Нагадаємо, в.о. мера Чернівців вважає, що карантинні заходи держави не призводять до бажаного результату.

    Також влада Чернівців просить в уряду компенсацію за карантин.

    Як відомо, в Україні за добу 17 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      172712
    • Хворіють
      92422
    • Одужали
      76754
    • Померли
      3516

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Читайте також:
        здоров'я Чернівецька область Чернівці коронавірус
        Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Читайте також:
        Коментарі ()
        1000 символів залишилось
        НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

        Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies