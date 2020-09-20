Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 13 тисяч графіка



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У суботу Чернівецький лабораторний центр загалом дослідив 470 зразків на коронавірус

На Буковині за останню добу підтвердили 125 випадків Covid-19

У Чернівецькій області станом на вечір 19 вересня зафіксовано 13 042 хворих на коронавірус.

Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Зазначається, що 125 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 47 пацієнтів.

У суботу Чернівецький лабораторний центр загалом дослідив 470 зразків на Covid-19.

Нагадаємо, в.о. мера Чернівців вважає, що карантинні заходи держави не призводять до бажаного результату.

Також влада Чернівців просить в уряду компенсацію за карантин.

Як відомо, в Україні за добу 17 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.