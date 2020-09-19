У Польщі зафіксували антирекорд заражень Covid-19 за добу



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Всього з початку епідемії у Польщі захворіли на коронавірус 78 330 людей

За останні 24 години у Польщі виявили 1002 нових випадки коронавірусу

У Польщі зафіксували рекордне зростання числа нових випадків коронавірусу: вперше добова кількість заражень перевищила 1000.

Про це інформує Rmf24.

За останні 24 години у Польщі виявили 1002 нових випадки коронавірусу. При цьому було проведено понад 20 тисяч тестів.

Всього з початку епідемії у країні захворіли на коронавірус 78 330 людей.

Жертвами хвороби стали 2282 людини, з них 12 померли протягом останньої доби.

У зв’язку з коронавірусом в лікарнях перебувають 1977 осіб, з них 83 хворих – у важкому стані.

Одужали з початку епідемії майже 64 тисячі людей, у яких була підтверджена інфекція.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Раніше у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.