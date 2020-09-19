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    У світі

    У Польщі зафіксували антирекорд заражень Covid-19 за добу

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    <p>Всього з&nbsp;початку епідемії у Польщі захворіли на&nbsp;коронавірус 78&thinsp;330 людей</p> - У Польщі зафіксували антирекорд заражень Covid-19 за добу

    Всього з початку епідемії у Польщі захворіли на коронавірус 78 330 людей

    За останні 24 години у Польщі виявили 1002 нових випадки коронавірусу

    У Польщі зафіксували рекордне зростання числа нових випадків коронавірусу: вперше добова кількість заражень перевищила 1000.

    Про це інформує Rmf24.

    За останні 24 години у Польщі виявили 1002 нових випадки коронавірусу. При цьому було проведено понад 20 тисяч тестів.

    Всього з початку епідемії у країні захворіли на коронавірус 78 330 людей.

    Жертвами хвороби стали 2282 людини, з них 12 померли протягом останньої доби.

    У зв’язку з коронавірусом в лікарнях перебувають 1977 осіб, з них 83 хворих – у важкому стані.

    Одужали з початку епідемії майже 64 тисячі людей, у яких була підтверджена інфекція.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      172712
    • Хворіють
      92422
    • Одужали
      76754
    • Померли
      3516

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

    Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Раніше у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    здоров'я Польща медицина коронавірус
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