Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 4,5 тисячі
У середу в Чернівецькій області підтверджено ще 53 випадки зараження коронавірусом
На Буковині у середу, 24 червня, офіційно підтверджено ще 53 випадки зараження коронавірусом.
Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Усього за добу обласний лабораторний центр опрацював 526 зразків на Covid-19.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4531 осіб.
Водночас, 49 буковинців у середу здолали Covid-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту.
Нагадаємо, цього тижня у Чернівецькій області зафіксували різкий стрибок нових випадків Covid-19: якщо за 21 червня підтвердили 33 випадки, то вже 22 червня позитивний аналіз отримали 62 пацієнти, а 23 червня було зафіксовано 59 випадків зараження коронавірусом.
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Всього39014
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Хворіють20554
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Одужали17409
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Померли1051
До відома, в Україні за добу 23 червня встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051.