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    Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 4,5 тисячі

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    4531 мешканець Буковини захворів на коронавірус - Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 4,5 тисячі
    4531 мешканець Буковини захворів на коронавірус

    У середу в Чернівецькій області підтверджено ще 53 випадки зараження коронавірусом

    На Буковині у середу, 24 червня, офіційно підтверджено ще 53 випадки зараження коронавірусом.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Усього за добу обласний лабораторний центр опрацював 526 зразків на Covid-19.

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4531 осіб.

    Водночас, 49 буковинців у середу здолали Covid-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту.

    Нагадаємо, цього тижня у Чернівецькій області зафіксували різкий стрибок нових випадків Covid-19: якщо за 21 червня підтвердили 33 випадки, то вже 22 червня позитивний аналіз отримали 62 пацієнти, а 23 червня було зафіксовано 59 випадків зараження коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    До відома, в Україні за добу 23 червня встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051

     Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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