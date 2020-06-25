Глава Львівської ОДА обурився через послаблення карантину у Львові



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У Львові з обмеженнями дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях закладів харчування та відновити роботу спортзалів і фітнес-центрів

Чиновник заявив, що «саме показники захворюваності Львова тримають в заручниках всю область»

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що через спалах коронавірусу у Львові не можуть послабити карантин в усьому регіоні.

Про це Козицький написав у Facebook.

«Очільник міста (Андрій Садовий – ред.) пояснив такі послаблення, як вимушений крок для збереження малого та середнього бізнесу. Рішення не відповідає постанові Кабміну №392 та рішенню обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Хто візьме відповідальність на себе після того, як кількість захворювань різко піде вгору після карантинних послаблень у Львові?», – заявив Козицький.

Він додав, що «саме показники захворюваності Львова тримають в заручниках всю область» і облрада не може послабити карантин.

За останні п’ять днів, нагадав Козицький, в області зафіксували 613 нових випадків захворювання на Covid-19, з них 335 – у Львові.

Як відомо, у Львові з обмеженнями дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях закладів харчування та відновити роботу спортзалів і фітнес-центрів.

Також повідомлялося, що у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

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До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.