  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Глава Львівської ОДА обурився через послаблення карантину у Львові

    • Розсилка
    <span>У Львові з обмеженнями дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях закладів харчування та відновити роботу спортзалів і фітнес-центрів</span> - Глава Львівської ОДА обурився через послаблення карантину у Львові
    У Львові з обмеженнями дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях закладів харчування та відновити роботу спортзалів і фітнес-центрів

    Чиновник заявив, що «саме показники захворюваності Львова тримають в заручниках всю область»

    Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що через спалах коронавірусу у Львові не можуть послабити карантин в усьому регіоні.

    Про це Козицький написав у Facebook.

    «Очільник міста (Андрій Садовий – ред.) пояснив такі послаблення, як вимушений крок для збереження малого та середнього бізнесу. Рішення не відповідає постанові Кабміну №392 та рішенню обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Хто візьме відповідальність на себе після того, як кількість захворювань різко піде вгору після карантинних послаблень у Львові?», – заявив Козицький.

    Він додав, що «саме показники захворюваності Львова тримають в заручниках всю область» і облрада не може послабити карантин.

    За останні п’ять днів, нагадав Козицький, в області зафіксували 613 нових випадків захворювання на Covid-19, з них 335 – у Львові.

    Як відомо, у Львові з обмеженнями дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях закладів харчування та відновити роботу спортзалів і фітнес-центрів.

    Також повідомлялося, що у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців. 

     Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    здоров'я Львівщина Андрій Садовий Львів карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ