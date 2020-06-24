На Буковині зберігається високий добовий приріст хворих на Covid-19



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23 червня Чернівецький обласний лабораторний центр опрацював 526 зразків на Covid-19

Другий день у Чернівецькій області фіксують близько 60 нових інфікованих

На Буковині у вівторок, 23 червня, офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Усього за добу обласний лабораторний центр опрацював 526 зразків на Covid-19.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4478 осіб.

Водночас, 72 буковинців у вівторок здолали Covid-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту.

Нагадаємо, напередодні у Чернівецькій області зафіксували різкий стрибок нових випадків Covid-19: якщо за 21 червня підтвердили 33 випадки, то вже 22 червня позитивний аналіз отримали 62 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Як відомо, в Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.