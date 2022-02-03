Коронавірус невпинно наступає: за добу майже 40 тисяч нових випадків

2 лютого в Україні зафіксовано рекордні з початку пандемії 39 620 випадків коронавірусу

Понад 4 тис. українців напередодні госпіталізували з коронавірусом

За минулу добу, 2 лютого, в Україні зафіксовано рекордні з початку пандемії 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 446, медпрацівників – 1 035). Про це інформує пресцентр МОЗ. Нагадаємо, 1 лютого в Україні було зафіксовано 35 014 нових випадків коронавірусу

Також за минулу добу госпіталізовано 4 136 осіб, летальних випадків – 210, одужало – 9 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4,1 млн осіб;

одужало – 3,6 млн осіб;

летальних випадків – 100 809

проведено ПЛР-тестувань – 18,3 млн.

Напередодні 73 195 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою – 15,4 млн людей, отримали дві дози – 14,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30,5 млн щеплень.

Напередодні експерт розповів, скільки ліжок щодня заповнюють хворі на Covid-19.

Також повідомлялося, що дев’ять областей на межі посилення карантину до «червоного» рівня.

2 лютого Міністерство охорони здоров'я визнало, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.