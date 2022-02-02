Коронавірус у Києві: захворіло понад 300 дітей

У Києві коронавірус підтверджено у 2499 осіб

На сьогодні в Києві активних хворих понад 24 тис

За минулу добу, 1 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 2499 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 370 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Захворіли минулої доби: 1271 жінка віком від 18 до 93 років та 756 чоловіків віком від 18 до 89 років. А також 144 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 192 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 337 тис. осіб (за добу 1 лютого – 995)

померли понад 8,7 тис. людей (за добу – 14)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 24 тис.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 435, у Дарницькому – 375 та в Святошинському районі – 268 випадків.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 201 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1409 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 184 тис. осіб (за добу 1 лютого – 351)

померли 4,8 тис. осіб (за добу – 4).

Нагадаємо, Київ через збільшення кількості хворих на коронавірус переходить на посилені карантинні обмеження – столиця повернулася до «помаранчевої» зони.

До слова, за минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 190, медпрацівників – 940).

Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.