  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вчені оцінили ризик госпіталізації при «дельта»-штамі коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчені з Британії: при &laquo;дельта&raquo;-штамі ризик госпіталізації в два рази вище - Вчені оцінили ризик госпіталізації при «дельта»-штамі коронавірусу
    Вчені з Британії: при «дельта»-штамі ризик госпіталізації в два рази вище
    Фото: Reuters

    Дослідження показало більш високий ризик госпіталізації або звернення за невідкладною допомогою для заражених «дельта»-варіантом коронавірусу

    У людей, заражених індійським варіантом коронавірусної інфекції, в два рази вища ймовірність бути госпіталізованими, ніж у тих, хто інфікований британським штамом. Про це повідомили фахівці служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE) і Кембріджського університету, їх дослідження опубліковано в журналі The Lancet.

    Дослідження проводилося з 29 березня по 23 травня поточного року. Експертами були вивчені дані 43,3 тисячі пацієнтів з Covid-19 в Англії. З них 8,6 тисячі осіб були заражені «дельта»-штамом коронавіруса, 34,6 тисячі - «альфа» -штаммом. Середній вік випробовуваних склав 31 рік.

    Дослідження показало більш високий ризик госпіталізації або звернення за невідкладною допомогою для заражених «дельта»-варіантом коронавірусу в порівнянні з тими, хто заражений британським штамом.

    Вчені попередили, що спалах індійського варіанту Covid-19 серед населення, яке не вакциноване від коронавірусної інфекції, призведе до більш важкої навантаженні на систему охорони здоров'я.

    Теги: населення вік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчені оцінили ризик госпіталізації при «дельта»-штамі коронавірусу