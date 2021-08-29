Вчені оцінили ризик госпіталізації при «дельта»-штамі коронавірусу

Вчені з Британії: при «дельта»-штамі ризик госпіталізації в два рази вище

Дослідження показало більш високий ризик госпіталізації або звернення за невідкладною допомогою для заражених «дельта»-варіантом коронавірусу

У людей, заражених індійським варіантом коронавірусної інфекції, в два рази вища ймовірність бути госпіталізованими, ніж у тих, хто інфікований британським штамом. Про це повідомили фахівці служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE) і Кембріджського університету, їх дослідження опубліковано в журналі The Lancet.

Дослідження проводилося з 29 березня по 23 травня поточного року. Експертами були вивчені дані 43,3 тисячі пацієнтів з Covid-19 в Англії. З них 8,6 тисячі осіб були заражені «дельта»-штамом коронавіруса, 34,6 тисячі - «альфа» -штаммом. Середній вік випробовуваних склав 31 рік.

Дослідження показало більш високий ризик госпіталізації або звернення за невідкладною допомогою для заражених «дельта»-варіантом коронавірусу в порівнянні з тими, хто заражений британським штамом.

Вчені попередили, що спалах індійського варіанту Covid-19 серед населення, яке не вакциноване від коронавірусної інфекції, призведе до більш важкої навантаженні на систему охорони здоров'я.