Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 15 тис. нових хворих

Минулої доби госпіталізували понад дві тис. українців

Минулої доби в Україні виявлено 15 444 випадки зараження коронавірусом, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на у Facebook.

За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264)», - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 2 774 особи; летальних випадків – 86; одужало – 2 030 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 857 455 осіб;

одужало – 3 582 908 осіб;

летальних випадків – 99 215;

проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 осіб, з них отримали першу дозу – 15 155 836 осіб, отримали дві дози – 14 457 249 осіб, отримали додаткову дозу – 13 021 особа, бустерну дозу – 203 445 осіб. Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Графіка МОЗ

Як повідомлялося, за добу 21 січня 2022 року в Україні зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535).

Нагадаємо, наступного тижня Івано-Франківська область переходить до «червоної» зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом.

До речі, в інтерв’ю «Главкому» директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк повідомив, що наразі пацієнти, що звертаються по медичну допомогу через коронавірусну хворобу, загалом переносять її значно легше, ніж це було тоді, коли циркулював інший штам.

Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

Згідно з висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам Covid-19 є особливо небезпечним для невакцинованих людей.