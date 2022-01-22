У Польщі за добу – рекордна кількість хворих на Covid-19
Сусідка України зареєструвала майже 40 тис. нових захворілих
У Польщі протягом минулої доби, 21 січня, зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус. У країні майже 40 тисяч нових хворих. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Польщі.
«Ми маємо 36 тис. 665 нових та підтверджених випадків зараження коронавірусом», – повідомили у відомстві.
Там також пояснили, яка кількість хворих по воєводствах. Зокрема:
- Мазовецьке – 6227;
- Сілезьке – 5923;
- Малопольське – 4207;
- Нижньосілезьке – 3203;
- Великопольське – 2587;
- Підкарпатське – 2403;
- Поморське – 2251;
- Лодзинське – 1765;
- Люблінське воєводство – 1697.
До речі, найбільша кількість хворих у Польщі була 1 квітня 2021 року – тоді зафіксували 35 тис. 253 випадки зараження за добу.
Окрім того, за увесь час пандемії у країні захворіли 4 млн 443 тис. 217 особи, померло 103 тис. 626 людей.
Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на Covid-19: понад 22 тис. випадків за добу.
Тим часом Словаччина посилює карантин.
Нещодавно Чехія встановила добовий антирекорд нових хворих на Covid-19.
Також Франція встановила рекорд щодо кількості хворих коронавірусом.