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    У Польщі за добу – рекордна кількість хворих на Covid-19

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    Коронавірус у Європі набирає обертів - У Польщі за добу – рекордна кількість хворих на Covid-19
    Коронавірус у Європі набирає обертів
    фото з відкритих джерел

    Сусідка України зареєструвала майже 40 тис. нових захворілих

    У Польщі протягом минулої доби, 21 січня, зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус. У країні майже 40 тисяч нових хворих. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Польщі.

    «Ми маємо 36 тис. 665 нових та підтверджених випадків зараження коронавірусом», – повідомили у відомстві.

    Там також пояснили, яка кількість хворих по воєводствах. Зокрема:

    • Мазовецьке – 6227;
    • Сілезьке – 5923;
    • Малопольське – 4207;
    • Нижньосілезьке – 3203;
    • Великопольське – 2587;
    • Підкарпатське – 2403;
    • Поморське – 2251;
    • Лодзинське – 1765;
    • Люблінське воєводство – 1697.

    До речі, найбільша кількість хворих у Польщі була 1 квітня 2021 року – тоді зафіксували 35 тис. 253 випадки зараження за добу.

    Окрім того, за увесь час пандемії у країні захворіли 4 млн 443 тис. 217 особи, померло 103 тис. 626 людей.

    Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на Covid-19: понад 22 тис. випадків за добу.

    Тим часом Словаччина посилює карантин.

    Нещодавно Чехія встановила добовий антирекорд нових хворих на Covid-19.

    Також Франція встановила рекорд щодо кількості хворих коронавірусом.

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    Теги: Польща речі час коронавірус
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    У Польщі за добу – рекордна кількість хворих на Covid-19