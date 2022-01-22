У Польщі за добу – рекордна кількість хворих на Covid-19

Сусідка України зареєструвала майже 40 тис. нових захворілих

У Польщі протягом минулої доби, 21 січня, зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус. У країні майже 40 тисяч нових хворих. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Польщі.

«Ми маємо 36 тис. 665 нових та підтверджених випадків зараження коронавірусом», – повідомили у відомстві.

Там також пояснили, яка кількість хворих по воєводствах. Зокрема:

Мазовецьке – 6227;

Сілезьке – 5923;

Малопольське – 4207;

Нижньосілезьке – 3203;

Великопольське – 2587;

Підкарпатське – 2403;

Поморське – 2251;

Лодзинське – 1765;

Люблінське воєводство – 1697.

До речі, найбільша кількість хворих у Польщі була 1 квітня 2021 року – тоді зафіксували 35 тис. 253 випадки зараження за добу.

Окрім того, за увесь час пандемії у країні захворіли 4 млн 443 тис. 217 особи, померло 103 тис. 626 людей.

Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на Covid-19: понад 22 тис. випадків за добу.

Тим часом Словаччина посилює карантин.

Нещодавно Чехія встановила добовий антирекорд нових хворих на Covid-19.

Також Франція встановила рекорд щодо кількості хворих коронавірусом.

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