Всесвітня організація охорони здоров’я назвала новий епіцентр коронавірусу
На американському континенті понад 2,4 мільйона людей хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою
Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що новим епіцентром пандемії коронавірусу тепер є Північна й Південна Америки.
Про це представники ВООЗ заявили у вівторок, 26 травня, повідомляє Reuters.
Зокрема, як підкреслило відомство, в Америці загалом понад 2,4 мільйона людей хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою, з них понад 143 тисячі померли.
«Наш регіон став епіцентром пандемії Covid-19…Зараз країнам не час полегшувати обмеження», — заявила керівниця ВООЗ в американському регіоні та глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн.
Вона підкреслила, що Латинська Америка вже випередила Європу й Сполучені Штати за кількістю нових випадків коронавірусу на день. Особливо непокоїть ситуація в Бразилії, а також у Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Ґватемалі й Нікараґуа.
Напередодні у ВООЗ заявили, що Африка може зіткнутися з «тихою епідемією» Covid-19.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.
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Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.