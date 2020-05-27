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    У світі

    Всесвітня організація охорони здоров’я назвала новий епіцентр коронавірусу

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    Особливо ВООЗ непокоїть ситуація з Covid-19 у Бразилії - Всесвітня організація охорони здоров’я назвала новий епіцентр коронавірусу
    Особливо ВООЗ непокоїть ситуація з Covid-19 у Бразилії

    На американському континенті понад 2,4 мільйона людей хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою

    Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що новим епіцентром пандемії коронавірусу тепер є Північна й Південна Америки.

    Про це представники ВООЗ заявили у вівторок, 26 травня, повідомляє Reuters.

    Зокрема, як підкреслило відомство, в Америці загалом понад 2,4 мільйона людей хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою, з них понад 143 тисячі померли.

    «Наш регіон став епіцентром пандемії Covid-19…Зараз країнам не час полегшувати обмеження», — заявила керівниця ВООЗ в американському регіоні та глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн.

    Вона підкреслила, що Латинська Америка вже випередила Європу й Сполучені Штати за кількістю нових випадків коронавірусу на день. Особливо непокоїть ситуація в Бразилії, а також у Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Ґватемалі й Нікараґуа.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що Африка може зіткнутися з «тихою епідемією» Covid-19.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

    здоров'я США Бразилія епідемія Перу Чилі ВООЗ коронавірус
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