Всесвітня організація охорони здоров’я назвала новий епіцентр коронавірусу



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Особливо ВООЗ непокоїть ситуація з Covid-19 у Бразилії

На американському континенті понад 2,4 мільйона людей хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що новим епіцентром пандемії коронавірусу тепер є Північна й Південна Америки.

Про це представники ВООЗ заявили у вівторок, 26 травня, повідомляє Reuters.

Зокрема, як підкреслило відомство, в Америці загалом понад 2,4 мільйона людей хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою, з них понад 143 тисячі померли.

«Наш регіон став епіцентром пандемії Covid-19…Зараз країнам не час полегшувати обмеження», — заявила керівниця ВООЗ в американському регіоні та глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн.

Вона підкреслила, що Латинська Америка вже випередила Європу й Сполучені Штати за кількістю нових випадків коронавірусу на день. Особливо непокоїть ситуація в Бразилії, а також у Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Ґватемалі й Нікараґуа.

Напередодні у ВООЗ заявили, що Африка може зіткнутися з «тихою епідемією» Covid-19.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

Коронавірус в Україні

Всього 21905

Хворіють 13252

Одужали 7995

Померли 658

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Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.