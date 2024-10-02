На киян очікує теплий осінній день: прогноз погоди на 2 жовтня

У Києві стовпчики термометра піднімуться до 19 градусів

Протягом 2 жовтня у Києва та області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний, 5-8 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура в області вдень 16-21°; у Києві – 17-19°. Однак погода вже не літня, особливо ввечері, тож вдягайтеся відповідно.

Тим часом в Україні 2 жовтня очікується тепла та сонячна погода без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у північних областях, Вінницькій та Одеській областях – північний. Температура повітря вночі становитиме 6-11°C, на узбережжі морів до 14°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 16-21°C, а на сході та південному сході країни – до 25°C. У західних областях буде дещо прохолодніше: вночі 1-6°C, на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-3°C, вдень 12-17°C.

Нагадаємо, 1 жовтня у столиці всюди, окрім одного району, спостерігалося помітне зменшення забрудненості повітря. Мешканці міста можуть виходити на вулицю та провітрювати приміщення без застережень. Як зазначається, високий рівень індексу якості повітря залишався лише в Дарницькому районі – пункт моніторингу на вул. Архітектора Вербицького, 26 показує індекс якості повітря 75.