Вантажівка протаранила автовишку у Дніпрі: двоє людей впали з вежі

Внаслідок ДТП постраждали люди, які працювали на висоті

Внаслідок ДТП постраждали люди, які працювали на висоті

Із висоти впали двоє комунальників, які лагодили освітлення на стовпі

Сьогодні вранці у Дніпрі вантажівка зачепила автовишку, де на той час працювали робітники. Про це повідомляє низка місцевих ЗМІ і телеграм-каналів.

Двоє комунальників лагодили освітлення на стовпі, працюючи з люльки автовишки, коли в їхній автомобіль врізалася вантажівка.

Водій вантажного автомобіля не розрахував габарити свого транспортного засобу й зачепив стрілу автовишки, коли на ній працювали люди.

Двоє працівників випали з люльки автовишки. Один чоловік впав на землю, другого – врятував страхувальний трос.

Працівника, який вдарився об землю, доправили до лікарні.

За словами очевидців, автовежу не огородили спеціальними фішками та знаками. Це може бути однією з причин аварії.

Минулого вечора на Київщині водій розтрощив припарковані автомобілі. Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, але від огляду на стан сп’яніння водій відмовився. Водія доставили до відділку поліції, де склали низку адмін матеріалів.

Раніше під Києвом позашляховик протаранив цистерну з газом.