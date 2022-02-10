Вантажівка протаранила автовишку у Дніпрі: двоє людей впали з вежі
Із висоти впали двоє комунальників, які лагодили освітлення на стовпі
Сьогодні вранці у Дніпрі вантажівка зачепила автовишку, де на той час працювали робітники. Про це повідомляє низка місцевих ЗМІ і телеграм-каналів.
Двоє комунальників лагодили освітлення на стовпі, працюючи з люльки автовишки, коли в їхній автомобіль врізалася вантажівка.
Водій вантажного автомобіля не розрахував габарити свого транспортного засобу й зачепив стрілу автовишки, коли на ній працювали люди.
Двоє працівників випали з люльки автовишки. Один чоловік впав на землю, другого – врятував страхувальний трос.
Працівника, який вдарився об землю, доправили до лікарні.
За словами очевидців, автовежу не огородили спеціальними фішками та знаками. Це може бути однією з причин аварії.
Минулого вечора на Київщині водій розтрощив припарковані автомобілі. Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, але від огляду на стан сп’яніння водій відмовився. Водія доставили до відділку поліції, де склали низку адмін матеріалів.