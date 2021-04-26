В Індії збудують понад 500 станцій з виробництва медичного кисню

Кисневі станції були введені в експлуатацію в найкоротші терміни

За минулу добу в Індії зафіксували понад 354 тисячі нових інфікувань

Влада Індії ухвалила рішення про будівництво 551 станції з виробництва медичного кисню на тлі різкого загострення ситуації з Covid-19. Про це в понеділок, 26 квітня, повідомляє Синьхуа з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Індії.

Зазначається, що це рішення набуває особливого значення у зв'язку з повсюдною нестачею кисню в лікарнях для пацієнтів з Covid-19. Особливо складна ситуація спостерігається в Делі в останні кілька днів.

«Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розпорядився, щоб ці станції були введені в експлуатацію в найкоротші терміни. Крім того, станції будуть в значній мірі сприяти забезпеченню доступності кисню на рівні округів», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, за минулу добу у світі діагностували понад 727 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США. В Індії зафіксували понад 354 тисячі нових інфікувань.

У світі померли за добу майже 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус. За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 125,3 тис. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести заборону на всі пасажирські авіарейси з Індії в зв'язку з швидким поширенням коронавірусу в цій країні. Заборона діятиме до 1 травня.